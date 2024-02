Loma Hermosa: un policía mató a balazos a dos adolescentes en un supuesto intento de robo

Un cabo de la Policía Federal diparó contra los jóvenes, quienes junto a otras personas habrían intentado robarle el auto. Sin testigos ni registros del hecho en cámaras de seguridad, la Justicia espera las pericias para determinar si hubo legítima defensa.

Un cabo de la Policía Federal (PFA) mató a balazos a dos adolescentes que supuestamente intentaron robarle su auto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, en el partido de San Martín, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

El hecho sucedió el sábado por la noche, alrededor de las 23, en el cruce de la calle 190 y el pasaje 29 de julio de la mencionada localidad, donde el policía se encontraba de franco y de civil circulando con su auto particular, un Renault Clio.

Según lo relatado por voceros policiales, el agente fue abordado por tres o cuatro personas presuntamente armadas que tenían el objetivo de robarle el vehículo, aunque éste se identificó como funcionario de una fuerza de seguridad y repelió la agresión con su arma reglamentaria.

Sin embargo, a partir de lo relatado por voceros policiales, el agente fue abordado por tres o cuatro personas presuntamente armadas que tenían por objetivo robarle el vehículo, aunque éste se identificó como funcionario de una fuerza de seguridad y repelió la agresión con su arma reglamentaria.

Como consecuencia de los disparos efectuados por el policía, uno de los presuntos asaltantes cayó herido en el lugar con un disparo en el pecho.

El sospechoso convaleciente en el lugar de los hechos fue identificado como Thiago Valentín Yoel Ricartez (17), quien falleció en el lugar a pesar de ser atendido por el equipo médico que llegó en una ambulancia.

Además, las fuentes indicaron que otro de los supuestos ladrones, Jonathan David Díaz (17), fue dejado en el hospital Fleming con tres balazos: uno en el brazo, otro en el pecho y el tercero en el cuello.

Una vez en el centro de salud y tras ser atendido por los médicos, Díaz murió producto de un «shock hipovolémico» a causa de las heridas de bala que recibió.

Por otra parte, una fuente judicial explicó a Télam que, más allá de lo relatado por el policía, se intenta establecer si los jóvenes fallecidos o los cómplices que lograron escapar estaban armados al momento del hecho.

Al respecto, un dato clave que aportaron los investigadores radica en que el Renault Kwid del efectivo poseía «múltiples impactos de bala».

S)SIn testigos(S) En ese sentido, otro informante afirmó que por el momento no se encontraron testigos ni cámaras de seguridad que capten los hechos, por lo que los investigadores aguardarán pericias, entre ellas la balística, para determinar las circunstancias de lo ocurrido y si en el hecho solo disparó el policía o si también lo hizo alguien más.

Interviene en el causa la fiscal de turno de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de San Martín, Diana Mayko, quien dispuso la aprehensión del cabo y el secuestro de su el arma reglamentaria, a la espera que declare durante la jornada de hoy para terminar de definir si actuó en legítima defensa o si cometió algún tipo de exceso.

A su vez, la representante del Ministerio Público ordenó a la Policía Científica que releve la zona del hecho, en la que se encontraron múltiples vainas servidas.

En ese contexto, los agentes presentes en el operativo debieron retirarse del lugar ya que los vecinos agredieron al personal policial, en reclamo de lo sucedido.

En cuanto al cabo aprehendido, voceros policiales indicaron a Télam que el cabo tiene 32 años, es oriundo de la provincia de Formosa y estaba domiciliado en la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel.

Por otro lado, la Escuela Agrotécnica Huaco, institución educativa a la que asistió el adolescente fallecido, lo despidió en un comunicado por redes sociales.

«Manifestamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro alumno Thiago Ricartez, acaecido en la Provincia de Bs As. Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma y acompañamos a toda la familia Contreras de Huaco en este doloroso momento», señalaron desde el colegio.

Otro hecho

Este es el segundo caso del fin de semana en el que policías quedan implicados en el homicidio de presuntos delincuentes durante intentos de robo en jurisdicción del departamento judicial San Martín.

Es que el viernes pasado otro adolescente de 17 años murió baleado por un policía bonaerense durante un tiroteo con delincuentes que le quisieron robar en una entradera en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Dicho episodio ocurrió en la calle Abdon García al 4500, entre Adolfo Alsina y Falucho, donde cuatro asaltantes descendieron de una camioneta Renault Duster con armas de fuego con la intención de ingresar a una propiedad.

Sin embargo, el policía dio la voz de «alto» y mantuvo un tiroteo con los delincuentes, quienes escaparon en la camioneta.

Según las fuentes, el vehículo fue hallado abandonado en el barrio Ejército de los Andes, conocido como «Fuerte Apache» con un joven herido que luego terminó fallecido en el Hospital Carrillo de Ciudadela.

Los investigadores determinaron que el fallecido era un adolescente de 17 años que tenía heridas de bala en el pecho y el abdomen.

De acuerdo a las características físicas y la vestimenta se sospecha que el muchacho fue uno de los integrantes de la banda que se tiroteó con el policía.

Las fuentes añadieron que este joven era investigado como posible partícipe en el crimen de María Lucrecia Arias (51), asesinada de un disparo en la cabeza el 25 de enero en la localidad de Castelar, partido de Morón, aunque voceros judiciales aclararon que no estaba imputado en esa causa.

Esta otra causa es llevada adelante por el fiscal Favio Cardigonde, quien también aprehendió al efectivo mientras la investigación es llevada a cabo por Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

No obstante, debido a los elementos reunidos hasta el momento, las fuentes anticiparon que el funcionario judicial posiblemente tome la decisión de liberarlo debido a que cree que se trató de un «homicidio en la legítima defensa».