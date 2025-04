Lomas de Zamora: un adolescente mató a su amigo de un disparo en la cara e intentó darse a la fuga

Un adolescente de 16 años fue detenido en Lomas de Zamora, luego de que intentara darse a la fuga por haberle disparado en el rostro a un amigo. Pese a que la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, el personal médico no pudo salvarle la vida. Aunque plantearon la posibilidad de que se hubiera tratado de un accidente, las autoridades no descartaron otras líneas de investigación.

El crimen ocurrió el jueves pasado en la intersección de las calles Miatello y Tierra del Fuego, en el barrio Santa Catalina, cuando el acusado se encontraba en plena vía pública junto a la víctima, identificada como Dylan Jacob Minitti, de 22 años.

En ese momento, el menor de edad manipulaba un arma de fuego, cuyo modelo y origen no fueron establecidos. A pesar de que no se determinó cómo fueron los momentos previos al disparo, los investigadores plantearon la posibilidad de que el proyectil se hubiera disparado de forma accidental.

De acuerdo con la información publicada por Diario Conurbano, el joven de 22 años sufrió un tiro en el rostro, el cual le provocó heridas de gravedad. Si bien Minitti fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Doctor Oscar Alende, el personal médico confirmó su muerte poco después de haber sido ingresado en la guardia.

Luego de que se abriera una investigación para esclarecer el caso, la Policía Científica constató que la bala había impactado a la altura del maxilar derecho de la víctima. No obstante, no informaron el calibre de la munición y/o el tipo de arma de fuego que habría manipulado el adolescente.

Por su parte, el menor de edad se dio a la fuga segundos después de que se disparara el arma. Por este motivo, los efectivos de la comisaría de Villa Centenario iniciaron un operativo en la zona para dar con el presunto autor del disparo, a quien detuvieron en la esquina de Miatello y San Manco, es decir, a menos de 100 metros de distancia.

Los investigadores intentarán determinar si el adolescente actuó con intención o si el disparo fue producto de un manejo imprudente del arma. En un principio, la causa había sido caratulada como “averiguación de ilícito”, pero tuvo que ser recaratulada como “homicidio”. Asimismo, el expediente se encuentra bajo la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

Un nene de 12 años pelea

por su vida tras haberse

disparado accidentalmente

Un nene de 12 años fue internado en estado crítico, tras haberse disparado en la cabeza con un arma de fuego mientras se encontraba en una vivienda del barrio Villa Nueva, en la zona oeste de Rosario. El menor de edad fue ingresado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de la ciudad, mientras que el caso es investigador por la Justicia provincial.

El hecho ocurrió el pasado 7 de abril, cerca de las 2 de la madrugada, cuando el menor manipulaba una pistola calibre .22 dentro del domicilio de un familiar. De acuerdo con el testimonio brindado por la abuela de la víctima, el arma pertenecía al padre del niño.

Inicialmente, el niño fue trasladado por sus padres al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención médica de urgencia. Posteriormente, debido a la complejidad de su estado y a que el proyectil quedó alojado en el cráneo, fue derivado al Hospital Víctor J. Vilela, donde continuaba en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La Fiscalía de Homicidios Culposos, a cargo del fiscal Walter Jurado, tomó intervención en el caso y ordenó una inspección ocular con participación del gabinete criminalístico para determinar las circunstancias en que el menor accedió al arma.

Durante el operativo, la Policía de Investigaciones (PDI) y los efectivos del Comando Radioeléctrico de Rosario hallaron el arma en la habitación donde se produjo el disparo, junto a una vaina servida y al menos dos proyectiles adicionales.

La causa quedó caratulada como “averiguación de hecho”. Según fuentes judiciales citadas por Rosario3, el fiscal Jurado dispuso diversas medidas probatorias, como el levantamiento de rastros, la toma de testimonios a los presentes al momento del hecho, el secuestro del arma y su análisis balístico. “La prioridad es determinar cómo llegó esa pistola a estar en esa vivienda y si hubo negligencia en el resguardo del arma”, señalaron desde la Fiscalía.