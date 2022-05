López Murphy lanzó un espacio liberal con impronta «federal» de cara a la interna de JxC

Compartir

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) lanzó un espacio liberal en la ciudad de Corrientes junto a dirigentes alineados con Juntos por el Cambio, con el objetivo de “abrirle la puerta” a los partidos provinciales de todo el país y constituirse en una “usina de propuestas con mirada federal de políticas identificadas con los valores e ideales republicanos y liberales”.

El sello político, presentado con el nombre de “Acuerdo Federal”, contó como oradores del lanzamiento además de López Murphy a su anfitrión, el vicegobernador de Corrientes y ex senador nacional, Pedro Braillard Poccard, y el dirigente Oscar Moscariello, del Partido Demócrata Progresista.

“Creemos que gran parte de la solución de la Argentina pasa por revertir el centralismo que hoy se manifiesta en su peor expresión. La manera en que se distribuyen los recursos provenientes de la sociedad es posiblemente uno de los más inequitativos de la historia reciente de la Argentina. La intención de esta fuerza política que vamos a poner en funcionamiento desde hoy es justamente eso: reivindicar el federalismo y constituirnos en una puerta abierta para todos aquellos sectores que quieran sumarse”, expresó Braillard Poccard en el discurso inaugural de una confluencia de partidos políticos provinciales que participaron de manera presencial y otros por videoconferencia.

Según se anunció, este agrupamiento propone convertirse en “una fuerza determinante dentro del espacio opositor de Juntos por el Cambio” con un perfil definido.

“Nosotros tenemos una gran confianza en la recuperación de Argentina”, dijo a poco de iniciar su exposición Ricardo López Murphy, luego de mostrarse gratificado por la acogida brindada en “una de las provincias que ha fundador la Patria”.

“Nosotros venimos a este esfuerzo con una enorme convicción: la de reponer el federalismo, de fortalecer la república, de recrear la iniciativa privada, de la sociedad civil, frente a este peso abusivo del Estado; de volver a jerarquizar la libertad, el emprendedorismo, la innovación; de volver a generar en la Argentina la aspiración del crecimiento y del progreso; de terminar con esa congoja de esa nube que envuelve a Ezeiza, donde todos despiden a sus hijos, y volver a hacer de ese lugar el lugar del reencuentro, el de los que vuelven porque la Argentina volvió a crecer, a ser factible, volvió de la demagogia y el populismo y está construyendo un futuro mejor”, enumeró.

Oscar Moscariello, ex embajador argentino en Portugal y ex vicepresidente de la Legislatura porteña, indicó la pertenencia del nuevo espacio interprovincial a la alianza nacional opositora Juntos por el Cambio, pero dejó en claro que esto se hace a partir de una postura con autocrítica respecto del gobierno del que la mayoría de los participantes del encuentro fueron parte: el del Mauricio Macri en el período 2015-2019.

“La ciudadanía había depositado muchas esperanzas –dijo sobre ese gobierno- y eso generó también mucha decepción en mucha gente y muchos de los que formamos parte de esa idea original, cuando se conformó la alianza de Juntos por el Cambio”, afirmó Moscariello, que reconstruyó los pasos en los que se esbozó en “cómo volver a conquistar a ese electorado” y “saldar la deuda con algunos de los grupos políticos que habían sido parte” de ese experimento político.

Braillard Poccard, en calidad de presidente del Partido Popular de Corrientes, destacó la activa y profusa presencia de jóvenes en las fuerzas provinciales que adhirieron a la iniciativa. Y resaltó la presencia de fuerzas políticas de Corrientes: “Hoy aquí está presente la presidente saliente del Partido Liberal, la diputada provincial Any Pereyra; está el diputado (provincial) Eduardo Hardoy, presidente electo de esa misma fuerza; el diputado José Romero Brisco, presidente del partido Autonomista”.

