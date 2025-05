López Tozzi confirmó su alejamiento de LLA y advirtió sobre conflictos internos en el espacio

El doctor Esteban López Tozzi, uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en Formosa, confirmó en diálogo con el Grupo de Medios TVO su decisión de alejarse del espacio político, aunque aclaró que continuará acompañando al partido desde otro rol mientras se define su renuncia de manera formal.

“Difícilmente, después de dos años y de haber tenido una altísima identificación con La Libertad Avanza, pueda abandonar completamente el espacio. Lógicamente, después de que sea aceptada la renuncia, voy a estar acompañando desde otro lugar”, sostuvo.

Renuncia presentada

pero aún no aceptada

López Tozzi explicó que, al día de hoy, continúa ejerciendo la presidencia del partido en Formosa. “Hoy sigo siendo el presidente de La Libertad Avanza porque la renuncia hasta la fecha no fue aceptada. Tuve la particularidad de que ninguno de los congresales que están en la capital quiso aceptar la renuncia. Me fui a Clorinda a presentarla, y ahora se está debatiendo si conviene o no”, señaló.

Detalló, además, que hay una discusión interna sobre cómo debe tramitarse la renuncia según la normativa partidaria. “Nuestra carta orgánica no prevé un órgano dentro del consejo que acepte la renuncia del presidente. Sin embargo, el Congreso sí lo permitiría, por eso estamos esperando cómo lo resuelven en las próximas horas”, aclaró.

Críticas internas

y sensación de

desgaste

El dirigente explicó que su decisión responde a conflictos internos y a una falta de reconocimiento al trabajo realizado. “Tuve que tomar una decisión por ciertas problemáticas que veníamos teniendo. Creo que he hecho el trabajo que se me encomendó de manera satisfactoria. Ya con el partido en marcha, parecía ilógico que comiencen los cuestionamientos. Me sentí usado”, expresó con firmeza.

También lanzó una advertencia sobre el futuro del espacio si no se corrige el rumbo. “Los problemas van a seguir si no se enfilan detrás de las ideas. Si se priorizan los personalismos, nos costará el partido”, afirmó.

Apertura política y

alineamiento con la

estrategia nacional

López Tozzi cuestionó que haya sectores dentro del espacio que se resistan a sumar figuras externas. En ese sentido, defendió la idea de una apertura política similar a la que se da a nivel nacional. “Hay muchas personas que quieren participar, incluso dentro del arco opositor, donde hay personas capacitadas. La Libertad Avanza en ningún distrito se ha cerrado, al contrario, ha ampliado el espacio”, indicó.

Y agregó: “De hecho, Manuel Adorni, cuando gana, invita a personas de otras fuerzas a participar. Me parece que a estas alturas tratar de ir en contramano de lo que pasa a nivel nacional es totalmente incorrecto”.

El desafío electoral en Formosa

Finalmente, el dirigente subrayó la importancia de que La Libertad Avanza logre representación institucional en la provincia. “Hoy La Libertad Avanza necesita acentuar su participación dentro de los Concejos Deliberantes o, en todo caso, dentro de la Legislatura. Si la conducción nacional ha decidido ir sola y no con una alianza, es una estrategia del Gobierno Nacional que parece estar dando buenos resultados en otras jurisdicciones. Habrá que ver si eso se traduce en Formosa”, concluyó. En medio del armado electoral y las definiciones de listas, la salida de López Tozzi marca un punto de inflexión en el espacio libertario de Formosa, revelando tensiones internas que podrían incidir en su consolidación a nivel provincial.