López Tozzi denunció retención de boletas de La Libertad Avanza y cuestionó accionar de la ATP

El candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza en Formosa, Esteban López Tozzi, expresó su preocupación por la retención de boletas de su partido y acusó una maniobra política para entorpecer la campaña.

En diálogo con el Grupo de Medios TVO, López Tozzi relató el episodio vivido recientemente cuando un camión que transportaba boletas de La Libertad Avanza fue retenido por autoridades de la Dirección General de Rentas de Formosa. Según explicó, el argumento utilizado fue que el transportista no estaba inscripto en el Convenio Multilateral.

“En cualquier operatoria en la que intervenga Rentas o el ATP se hace en función de una relación comercial. En nuestro caso, como las boletas no fueron compradas por nosotros, sino que somos solo destinatarios finales, no hay una relación comercial con Formosa. La relación fue únicamente con la provincia de Buenos Aires, donde se imprimieron las boletas”, explicó el candidato.

López Tozzi sostuvo que desde Rentas se utilizó una excusa administrativa para justificar la retención del vehículo. “El transportista no tiene ninguna relación comercial en Formosa, solo fue contratado para trasladar un bulto. Lo retuvieron bajo el argumento de no estar inscripto en el convenio, pero esto no alcanza en una simple relación de transporte”, remarcó.

El incidente obligó al equipo de campaña de La Libertad Avanza a trasladarse hasta la localidad de General Lucio V. Mansilla para recuperar el camión. “Solo estaban buscando una excusa para retener el camión con las boletas. A nosotros se nos vencía el plazo para la entrega de boletas certificadas al día siguiente, así que tuvimos que trabajar durante toda la madrugada para cumplir con los plazos”, denunció.

Aunque aclaró que no responsabiliza directamente a los empleados de Rentas, sí apuntó al nivel jerárquico: “Evidentemente hubo una decisión política de su director para retener las boletas”, afirmó.

La campaña y

una promesa:

sortear su sueldo

De cara a las elecciones del próximo domingo, López Tozzi aseguró que el equipo de La Libertad Avanza está trabajando intensamente. “Estamos entregando boletas a quienes nos las han pedido con anticipación. Nos preparamos para que no falten en ninguna escuela”, expresó.

Finalmente, lanzó una promesa alineada con el estilo del espacio libertario: “Yo voy a sortear mi sueldo de diputado. Eso ya está totalmente hablado con el equipo”.

La denuncia de López Tozzi se suma a una serie de tensiones que rodean el proceso electoral en la provincia, en un contexto marcado por la reforma constitucional y una fuerte polarización política.