López Tozzi: «En La Libertad Avanza, no hay ningún gildista»

En una entrevista exclusiva en el programa “Exprés En Radio”, el diputado provincial electo de La Libertad Avanza, Dr. Esteban López Tozzi, habló sin tapujos sobre la Convención Constituyente, el rol del Estado, el cobro anticipado de Ingresos Brutos y el crecimiento de su espacio político.

López Tozzi fue enfático al declarar que su partido busca un modelo de provincia que fomente el éxito individual y la iniciativa privada, en contraposición a la dependencia estatal.



Primero, confirmó que su espacio está participando activamente en la Convención Constituyente, aunque admitió que la tarea es difícil debido a la marcada minoría de su partido. “Nos tocó bailar con la más fea”, aseguró, refiriéndose a la abrumadora mayoría del PJ de 21 contra 9.

A pesar de esto, el diputado se mostró optimista sobre la posibilidad de trabajar en comisiones, aunque no espera cambios profundos en la Constitución provincial más allá de lo dispuesto por la Corte Suprema.

“La Constitución provincial funcionó muy bien, pero el punto neurálgico siempre fue el artículo 132, que es lo que provocó la Constituyente”, explicó. Además, mencionó la necesidad de incorporar artículos que aborden los derechos de cuarta generación, especialmente en lo que respecta a la regulación de las redes sociales.

“Mientras no lo prohíban o mientras no quieran tratar de regular, como ya ha pasado en otros lados, nosotros lo acompañaremos. Esto nos afecta a todos, incluso a la misma actividad que transmite por streaming”, añadió.

Un Defensor del Pueblo para

el control, no para el gobierno

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la postura de López Tozzi sobre la figura del Defensor del Pueblo. El diputado fue contundente: “En un gobierno de La Libertad Avanza, el Defensor del Pueblo será para la primera minoría, no para nuestro espacio. Es una cuestión republicana, una cuestión de control”.

López Tozzi argumentó que la verdadera función del Defensor del Pueblo es defender los derechos de los ciudadanos y fiscalizar al gobierno. Puso como ejemplo la posibilidad de litigar colectivamente para eliminar el cobro del servicio sanitario a quienes no lo usan o para impugnar el cobro de ingresos brutos a los comerciantes en la factura de luz.

“Esa es la verdadera función del defensor del pueblo. Hoy tendría que estar discutiendo, por ejemplo, que esa aduana que tenemos nosotros en el inicio de la de toda la provincia hoy desaparezca”, enfatizó.

Por otro lado, el diputado de La Libertad Avanza fue particularmente crítico con el sistema de cobro anticipado de Ingresos Brutos que, según afirmó, solo se aplica en Formosa y Santiago del Estero. “Este sistema impide la competencia y genera una desventaja para los pequeños comerciantes. Cuando una persona quiere emprender y traer productos de otra provincia, de entrada, ya tiene un 30% más caro”, explicó.

López Tozzi señaló que esta política provincial ahoga a los emprendedores y beneficia a los grandes proveedores, impidiendo que la gente genere su propia riqueza. “Tu posibilidad de competir contra los grandes proveedores se diluye, no porque vos no puedas competir, se diluye por una acción específica del gobierno provincial”, concluyó.

El crecimiento de La Libertad

Avanza y la visión del futuro

Respecto a las críticas sobre la procedencia de algunos de sus militantes, López Tozzi fue claro: “se puede filtrar alguno que otro, es un espacio nuevo. Pero en el partido, en esta primera gestión, yo te puedo asegurar que no hay ningún gildista”.

Reconoció que el espacio ha crecido exponencialmente en poco tiempo, pasando de ser seis a más de 120 personas en pocos meses.

“Lo que le está pasando a un montón de personas es que cuando lo vamos difundiendo, empiezan a entender lo que significamos”, dijo. Como ejemplo, mencionó el caso de muchos militantes peronistas que ahora ven con buenos ojos las propuestas libertarias.

“El destino es el mismo, lo único que cambia es el camino. Nosotros decimos: ‘el Estado tiene que retroceder, tiene que gastar menos y que el dinero se produzca en definitiva por los privados, que son los únicos que generan riqueza’”, sentenció.

El legislador explicó, con una visión de futuro: “nosotros queremos ver gente exitosa en la provincia de Formosa. No queremos dependencia estatal, queremos gente exitosa”. Aseguró que su objetivo es acompañar la inauguración de nuevas fábricas y emprendimientos, en lugar de fomentar la asistencia estatal.

Adelantó que el partido se encuentra en la etapa final de negociaciones para conformar un frente electoral con otros sectores de la oposición de cara a las próximas elecciones, a la vez que se refirió a la posibilidad de una intervención federal en la provincia.

Explicó que, si bien aún no tienen candidatos definidos, están “preparados” para las elecciones nacionales y que la prioridad es llegar a un acuerdo con los demás referentes opositores.

“Lo más probable es que lleguemos a algún tipo de acuerdo con los sectores opositores. Un gran frente, yo creo que sí”, afirmó el diputado, aunque reconoció que las negociaciones han sido “álgidas” por los cruces entre los partidos. “Si vos querés ir a una alianza, no salgas mañana a cascotearme porque es muy difícil que yo me sienta en la mesa con vos”, sentenció.

El debate sobre la

intervención federal

Respecto a la posibilidad de una intervención federal en Formosa, López Tozzi se mostró cauteloso y explicó que la intervención es un “remedio extremo” de la Constitución Nacional. Considera que es prioritario analizar cómo se resolverá la próxima constituyente y si la nueva carta magna provincial garantizará el sistema republicano de gobierno, la autonomía municipal, la justicia, la educación y la salud.

El legislador enfatizó que la potestad de intervenir una provincia recae en el Congreso de la Nación, no en el presidente. “No lo puedes comprometer al presidente, porque el Presidente no interviene la provincia. Lo hace el Congreso”, aclaró.

Además, elogió la postura de Gabriela Neme sobre el tema, quien en una entrevista anterior había dicho que si la justicia funcionara, “hasta el mismo Insfrán podría llegar a ser un buen gobernador”.

López Tozzi coincidió con la diputada al destacar que “la justicia tiene que estar garantizada” y que en el caso de que la Constitución no garantice el sistema de justicia, la provincia sería un motivo de judicialización o intervención.

Plazos para la

conformación del Frente

Finalmente, el diputado confirmó que la fecha límite para la inscripción de alianzas es el 7 de agosto y la de presentación de listas, el 17 del mismo mes.

Las negociaciones, aseguró, están “encaminadas” y se espera que para el próximo fin de semana haya novedades sobre los acuerdos y las candidaturas.