Lopilato y Michael Bublé recordaron cómo superaron la barrera del idioma

La ceremonia de los Premios Platino 2024, que se llevó a cabo este sábado a la noche en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret en Riviera Maya (México), estuvo llena de estrellas de la industria cinematográfica Iberoamericana. Pero ninguna deslumbró tanto como Luisana Lopilato y Michael Bublé. Es que, en su paso por la alfombra roja, la pareja argentina-canadiense sacó más de una carcajada a los televidentes, en especial el “señor Miguel Burbuja”, quien sorprendió con su simpatía y también por hablar un perfecto español.

El desopilante momento tuvo lugar durante un diálogo con el conocido productor, Axel Kuschevatzky, que ofició de presentador en la red carpet. “Acá estamos con Luisana Lopilato y el señor Miguel Burbuja”, señaló, entre risas, el entrevistador de los galardones que distinguen a las mejores producciones audiovisuales del año. Fue entonces cuando el matrimonio dejó de lado las formalidades y el músico se animó a seguir la conversación en el idioma nativo de su esposa.

“Lograste que hable español”, señaló Axel a Luisana. “Habla muy bien español, la verdad que sí. Imagínate que en mi casa todos hablan español, mis hijos hablan muy bien en español. No le queda otra”, explicó la rubia acerca del idioma que manejan Noah, Elías, Vida y Cielo.

Pero no solo Bublé debió hacer un esfuerzo para aprender español. De eso dio cuenta Kuschevatzky, quien recordó lo desafiante que fue para la actriz hablar en inglés. “Los que te conocemos hace muchos años sabemos que él logró que hablaras en inglés, lo cual era todavía más difícil”, comentó entre risas. Y siguió: “¿Te acordás cuando te ayudaba con la tarea?”.

La anécdota dio pie a que Luisana le contara a su marido acerca de ese momento. Encantado con el intercambio entre ambos, Bublé elogió al entrevistador. “Sos el rey del evento”, señaló con un acento muy marcado. “Ustedes son los reyes”, retrucó Axel.

Luego de rememorar esos episodios, el presentador le preguntó la protagonista de Casados con Hijos sobre sus planes a futuro. “Estoy incursionando en la producción de la película”, reveló la rubia en alusión al proyecto que tiene de realizar la película de Pepita la Pistolera. En ese sentido, señaló que tiene pensado que salga para el próximo año, pero no dio indicios de una posible fecha de estreno.

Sobre este trabajo, la actriz conversó horas antes con Teleshow y brindó algunos detalles. “Tengo muchas ganas de empezar. Estamos teniendo algunas reuniones y ensayos. De a poquito, pero estoy muy contenta con este proceso que creo que es el que más me gusta vivir: el antes de que se lleve a cabo”, explicó en diálogo con una cronista de este medio.

Asimismo, señaló que, al momento de proponerse ese desafío, ella quería salirse “un poquito” de su zona de confort y empezar a buscar proyectos que le impliquen, “un camino de transformación”. En su rol como productora y protagonista, Lopilato reveló que quiere “contar la historia de lo que vivió la mujer. Me encantan las películas de hechos reales. Como espectadora me gusta mirar esas películas y me encanta actuarlas. Por eso fui en búsqueda de Pepita, la pistolera”, dijo.

Y agregó: “Creo que lo que más me gustó de este personaje es la importancia de la mujer en los ‘80. Del poder que ella tenía sobre mucha gente y lo respetada que fue. Creo que eso es lo que admiro de ella y lo que me gustaría contar”.

Cabe mencionar que Margarita Di Tulio, conocida por su particular apodo, es recordada como una de las mujeres más famosas en la historia criminal argentina. Entre mediados de la década de 1980 y 1990, “Pepita” se ganó su reputación luego de dispararle a tres hombres que ingresaron a su departamento a matarla y, además, a otros hechos delictivos que la vincularon con la prostitución y trata.