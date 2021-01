Lorena Góngora será la primera entrenadora en selecciones masculinas

Compartir

En año mundialista para las categorías de base, hay novedades en el staff de la Selección Masculina, que tendrá a Lorena Góngora en su equipo de trabajo. Lorena será Entrenadora Asistente de Pablo Rico en la Selección Menor y la Entrenadora Principal en la Selección Pre-Menor. Góngora es la primera mujer entrenadora en Selecciones Masculinas designada por FeVA y contó sus sensaciones sobre este nuevo y anhelado desafío.

Una extensa trayectoria surge rápidamente cuando se habla de Lorena. Justamente su curriculum fue uno de los motivos para que Rico la convoque para ser parte de su staff de cara a una temporada sumamente importante. Sobre esa conversación, la entrenadora sanjuanina recordó: “Cuando me llamó Pablo, me aclaró que no me conocía, pero que me había elegido por mi carrera en el voleibol”. Esa experiencia incluye doce años entre las categorías de base, maxivóley y primera del Club Ausonia de San Juan, y diferentes pasos por selecciones provinciales antes de llegar a Obras, donde de 2001 a 2004 realizó trabajos de estadística con el equipo que disputaba la Liga Masculina. En 2007 se mudó a Santa Fe y tomó bajo su cargo a las categorías más chicas, la Sub21 y primera de Villa Dora. Sería allí mismo donde afrontaría la Liga Argentina Femenina desde 2012 y llevaría al equipo al campeonato en 2016. Ese mismo año alcanzó el podio en el Sudamericano de Clubes con una medalla de bronce memorable para el vóley nacional.

Ese palmarés, su experiencia y una enorme capacidad de trabajo ayudaron a Góngora a convertirse en la primera mujer entrenadora en la Selección Masculina. Sobre este gran paso, resaltó: “Es algo muy gratificante para mí porque se me eligió por mi capacidad y no porque hubiese alguna reglamentación que los obligaba a incorporar una mujer al staff. Soy una convencida de que hay entrenadores y entrenadoras con muchísima capacidad, pero a veces su género o el lugar donde se encuentran no ayudan a que lleguen a una Selección. Por eso estoy enormemente agradecida a Pablo, al staff de los Seleccionados Masculinos y a todos los que creyeron en mí por la posibilidad otorgada”.

Góngora reconoce que en sus 22 años de trabajo en las dos ramas, veía lejana su posibilidad de llegar a la Selección. Sin embargo, su momento llegó: “Aún me cuesta creerlo. Esto demuestra que el trabajo, si lo hacemos bien, se reconocerá. Estoy donde muchos jugadores y entrenadores quisieran estar y soy una privilegiada por la oportunidad. Ahora comienza el camino de plasmar mis conocimientos en otro lugar, con nuevas metas, en un nuevo entorno con sueños renovados y mis ganas intactas para trabajar en lo que amo” expresó. Se trata justamente de una oportunidad que llega en el mejor momento, según ella misma explica: “Personalmente siento que he crecido mucho año a año y que me he ido perfeccionando. Participar como entrenadora en ligas nacionales de forma consecutiva hizo que no deje de ser ambiciosa en el buen sentido de la palabra: me obligó a no estancarme y a siempre querer algo más. La Selección te da la mayor posibilidad de seguir aprendiendo y creciendo en este deporte” explicó.

Lorena tendrá la posibilidad de entrenar a los jóvenes que den sus primeros pasos con la camiseta celeste y blanca para luego acompañarlos en la etapa U19 como asistente. La entrenadora reconoce el gran trabajo hecho en las bases y apunta a continuar por esa senda: “Uno pretende seguir por ese camino. Es un hermoso y gran desafío que, con compromiso, trabajo y entrega total, es posible de continuar. Mi deseo es lograr que los jugadores crezcan individualmente y, de esa manera, crecer en el juego. Por ende, trataré de aportar todas las herramientas que estén a mi alcance para que el jugador pueda seguir mejorando su rendimiento y proyectándose en la Selección” expresó.

Con sus logros y trayectoria a la vista, Góngora remarca que el condimento especial es su gran pasión por el vóley: “Los jugadores se van a encontrar con una entrenadora comprometida, exigente, paciente, perfeccionista y que no repara en entrenar cuanto sea necesario porque considero que si no se entrena, no hay logros. Estoy convencida de que sin pasión no se llega a las grandes metas” dijo para cerrar.

La primera participación de Lorena como entrenadora será a partir de la próxima semana en la concentración de la Selección Menor, que regresará a General Rodríguez para preparar su participación en la Liga Nacional de Voleibol Masculina en Villa María.

