Lorenzetti sobre Cristina Kirchner: «La ley es igual para todos»

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que «la ley es igual para todos», al referirse al recurso de queja presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner para que se analice su condena sobre la causa Vialidad.

Lorenzetti señaló que ese recurso tiene trámite dentro de la Corte luego que el expediente comienza a circular hasta poder llegar a una sentencia.

La ex vicepresidenta presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema debido a que el Tribunal de Casación rechazó el pedido extraordinario de que se revise esa condena.

«Cuando entra un caso a la Corte, como todos, tiene que circular. Acá la Casación rechazó un pedido que es referido a un recurso extraordinario para que revisen la totalidad de la sentencia», detalló.

En ese sentido, Lorenzetti explicó que Cristina Kirchner «se queja de que no le concedieron el recurso y la Corte tiene que analizar si esa concesión es correcta o no». «Lleva un trámite interno muy transparente, el expediente circula por las vocalías y se trata», añadió.

En ese sentido, destacó que «la idea de que la ley es igual para todos y de que los procesos son iguales para todos es clara, no se puede resolver de acuerdo a los momentos o a las personas».

Lorenzetti resaltó: «En eso hay que dar una imagen institucional fuerte para la población, para que estén tranquilos de que se respeta el derecho, la Constitución; en esto tenemos que ser muy cuidadosos».