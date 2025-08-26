Los 10 tenistas mejores pagos del mundo en 2025

Alcaraz y Sinner lideran la lista de ingresos, mientras jóvenes promesas y figuras femeninas consolidan su poder económico dentro y fuera de la cancha.

Los jóvenes talentos del tenis combinan victorias en torneos y acuerdos comerciales para diversificar sus ganancias más allá de los premios deportivos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner protagonizan la nueva era del tenis. Durante el último año, los dos jóvenes de 22 y 24 años, respectivamente, se repartieron los cuatro títulos individuales de Grand Slam y otros ocho campeonatos ATP Tour.

Ahora, su rivalidad se traslada también a los ingresos, consolidando al tenis como uno de los deportes donde los atletas pueden generar cifras históricas tanto dentro como fuera de la cancha.

En total, los 10 tenistas mejores pagos del mundo acumularon USD 285 millones, un aumento del 16% respecto del año anterior. La cifra aún está lejos del récord de USD 343 millones de 2020, marcado por Roger Federer, Rafael Nadal y Serena Williams, pero refleja el ascenso de una nueva generación que combina talento y capacidad de negocio.

Daniil Medvedev

Ingresos obtenidos: USD 14,3 millones

Te puede interesar:Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

Edad: 29

Nacionalidad: Rusia

Medvedev tuvo un año irregular en el circuito, con altibajos en su forma y un puesto 13 en el ranking mundial. Sin embargo, mantiene una fuerte presencia fuera de la cancha con ingresos provenientes de relojería de lujo, indumentaria deportiva y su papel como embajador del videojuego Rainbow Six Siege X.

Frances Tiafoe

Ingresos obtenidos: USD 15,2 millones

Edad: 27

Nacionalidad: Estados Unidos

Tiafoe afrontó un año frustrante con lesiones, pero reforzó su imagen comercial a través de acuerdos en la industria de la indumentaria deportiva.

Su presencia fuera del tenis destacó por patrocinios estratégicos y su atractivo como personalidad en medios. En lo deportivo, lo más destacado de su temporada fue alcanzar los cuartos de final en Roland Garros.

Taylor Fritz

Ingresos obtenidos: USD 15,6 millones

Edad: 27

Nacionalidad: Estados Unidos

Fritz se consolidó entre los mejores jugadores estadounidenses el año pasado, alcanzando la final de las ATP Finals por primera vez desde James Blake en 2006. Además, está teniendo una temporada consistente, con dos semifinales de Masters 1000 y una semifinal de Grand Slam en Wimbledon.

Actualmente ocupa el puesto número 4 del ranking mundial, el mejor de su carrera. Fuera de la cancha, mantiene alianzas con la industria de la moda, la gastronomía y la tecnología.

Iga Swiatek

Ingresos obtenidos: USD 24 millones

Edad: 24

Nacionalidad: Polonia

Swiatek logró victorias destacadas esta temporada, entre ellas su primer título en Wimbledon (Grand Slam) y el Masters 1000 de Cincinnati. La jugadora polaca llega como favorita al próximo US Open y continúa ampliando su presencia en el ámbito de las bebidas deportivas, así como su proyección mediática y comercial.

Qinwen Zheng

Ingresos obtenidos: USD 26,1 millones

Edad: 22

Nacionalidad: China

Tras su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su llegada a la final de las WTA Finals, Zheng se consolidó como una estrella emergente del tenis femenino.

Actualmente ocupa el puesto número 7 del ranking mundial y se convirtió en la segunda jugadora china en alcanzar el top 10. Fuera de la cancha, fortaleció su perfil con alianzas en las industrias automotriz, tecnológica y de la moda.

Aryna Sabalenka

Ingresos obtenidos: USD 27,4 millones

Edad: 27

Nacionalidad: Bielorrusia

Sabalenka es actualmente la número 1 del ranking WTA y ya alcanzó las 50 victorias en 2025. En el transcurso de la actual temporada, llegó a dos finales de Grand Slam (Abierto de Australia y Roland Garros), donde perdió en ambas, y también cayó en la semifinal de Wimbledon.

Además de sus logros deportivos, superó los 12.000 puntos en la clasificación y comenzó a atraer mayor atención comercial, estableciendo acuerdos recientes en las industrias de bebidas, servicios financieros y suplementos nutricionales.

Novak Djokovic

Ingresos obtenidos: USD 29,6 millones

Edad: 38

Nacionalidad: Serbia.

El tenista de 38 años comienza a sentir el paso de la edad con lesiones recurrentes, aunque sigue vigente y mostrando competitividad en torneos clave. Esta temporada celebró su título número 100 al imponerse a Hubert Hurkacz en la final del ATP 250 de Ginebra y actualmente ocupa el séptimo puesto del ranking mundial.

Fuera de las canchas, diversifica sus ingresos con colaboraciones en los sectores hotelero, gastronómico y de aerolíneas, además de participar activamente en iniciativas para mejorar los premios en el tenis profesional.

Coco Gauff

Ingresos obtenidos: USD 37,2 millones

Edad: 21

Nacionalidad: Estados Unidos

La joven tenista, actualmente número 3 del ranking WTA, tuvo un año irregular en los torneos, pero su logro más destacado en 2025, hasta el momento, fue coronarse campeona del Roland Garros tras vencer a la número 1, Aryna Sabalenka.

Fuera de las canchas, potenció su presencia con negocios y acuerdos comerciales en las industrias de tecnología, indumentaria deportiva y cuidado personal, además de lanzar su propia firma de gestión.

Jannik Sinner

Ingresos obtenidos: USD 47,3 millones

Edad: 24

Nacionalidad: Italia

Sinner lidera el ranking individual masculino y tuvo un año con altibajos, incluyendo una suspensión temporal por dopaje, que no afectó sus ingresos. Durante el desarrollo de la actual temporada, llegó a las tres finales de Grand Slam disputadas, coronándose campeón en dos de ellas (Australia Open y Wimbledon).

Más allá del tenis, diversifica sus ingresos con patrocinios en los sectores de moda, alimentos y bebidas, además de premios obtenidos en exhibiciones y torneos.

Carlos Alcaraz

Ingresos obtenidos: USD 48,3 millones

Edad: 22

Nacionalidad: España

Alcaraz domina más allá de la cancha, con patrocinios en los sectores de automotriz, moda de lujo y relojería, y puede cobrar hasta USD 2 millones por exhibición.

Triunfó en Roland Garros y protagonizó un documental de Netflix sobre su temporada 2024, consolidándose como la mayor estrella comercial del tenis actual.