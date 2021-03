Los 21 pacientes de terapia intensiva requieren asistencia respiratoria mecánica

Compartir

El médico infectólogo, Julián Bibolini brindó información sobre la salud de los pacientes que cursan la infección de COVID-19 internados en el Hospital Interdistrital Evita.

Asimismo afirmó que se ha observado un aumento en los casos moderados y graves, puntualizando que actualmente hay 85 personas internadas en el Hospital Interdistrital Evita, lo que representa un 50% de la ocupación de dicha institución.

En esta misma línea informó que hay 21 pacientes internados en terapia intensiva. En ese sentido declaró que el 100% de los mismos son casos considerados graves. Y agregó que “todas requieren de asistencia respiratoria mecánica y tienen pronóstico reservado, algunos se encuentran en situación crítica porque el corazón necesita medicamentos para seguir funcionando, mientras que otras requieren de diálisis”.

Por otra parte comunicó que el sistema de salud no está saturado y está preparado con más camas disponibles en otros hospitales, sin embargo manifestó que “lo ideal sería no tener que recurrir a la utilización las otras instituciones”.

También afirmó que hubo un aumento significativo de nuevos casos y por lo tanto manifestó que “necesitamos hacer algo para cambiar esta tendencia y evitar nuevas infecciones”.

Y continuó con un mensaje dirigido a los formoseños “para lograr esto hay que respetar las medidas preventivas recomendadas, tales como el uso correcto del barbijo, mantener la distancia social y el lavado frecuente de manos”.

De esta manera expresó “lo ideal sería tomar otras medidas como lo está haciendo el mundo, lo estamos viendo en Europa -por ejemplo-, decidieron volver a las medidas que fueron efectivas anteriormente, tal como la restricción de circulación y evitar las salidas innecesarias.

Por otra parte indicó “la vacuna está cada vez más pronta, sin embargo está atrasada porque la producción mundial es lenta y hay una gran demanda por adquirirlas”.

Concluyó “por lo tanto no disponemos de ellas como quisiéramos hacerlo, hay que ser paciente y esperar ese tiempo, por esa razón insisto -ahora, que aumentan los casos- colaboremos todos para tratar de disminuir las infecciones”.

