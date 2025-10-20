Los aprehendieron con causas pendientes ante la Justicia

Integrantes de fuerza provincial detuvieron a dos individuos, uno por el delito de “Amenaza en contexto de violencia de género” y al otro por estar involucrado en dos causas por “Privación ilegítima de la libertad y amenazas en contexto de violencia de género” y “Lesiones y amenaza con el uso de arma blanca en contexto de violencia de género”.

El primer caso se concretó cerca de las 11:00 horas del viernes, cuando efectivos de la Comisaría Palo Santo interceptaron a un sujeto de 29 años, en el sector comercial de la avenida 2 de Abril, de esa localidad.

Luego se comprobó que el hombre tenía un pedido de detención vigente por “Amenaza en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El segundo procedimiento se realizó este domingo, cuando una mujer denunció en la Comisaría Villafañe que su expareja de 37 años la mantuvo encerrada desde el sábado junto a su hijo de 11 meses, en un galpón de la avenida Independencia y calle Tucumán del barrio San Miguel, impidiéndole comunicarse con sus familiares o conocidos, en medio de reiteradas amenazas de muerte.

De inmediato, los uniformados investigaron el hecho y detuvieron al imputado en la vía pública.

Después, se estableció que el hombre registra un pedido de aprehensión vigente en otra causa judicial por lesiones y amenazas.

En ambos casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.