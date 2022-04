Los árbitros analizaron el inicio del VAR y aseguran que hay menos errores que antes

Compartir

Esta tarde se llevó a cabo una reunión técnica a modo de balance, encabezada por Federico Beligoy. Según pudo averiguar Doble Amarilla, los jueces garantizan que las estadísticas de error son «positivas» desde la llegada de la tecnología. Se da en un contexto en el que el videoarbitraje estuvo en el foco con fuertes críticas por algunas jugadas polémicas.

Desde la fecha 8 (jornada en la que se empezó a usar la video asistencia arbitral), las polémicas por la utilización de la tecnología en los estadios de la Primera División del fútbol argentino se fueron sucediendo. Con varias semanas de competencias en las que se recurrió al VAR, las decisiones arbitrales parecen no tener un criterio unificado.

Fueron varios los ejemplos que marcaron distintos criterios. En Central Córdoba – Boca, Marcos Rojo pegó una patada de espaldas, con el rival en el piso y sin intención alguna de disputar la pelota. Para Yael Falcón Pérez (de frente a la acción), fue motivo simplemente de amarilla.

En Banfield – Talleres, que fue durante la misma jornada, a espaldas de Fernando Rapallini (quien seguía el desarrollo de la jugada en otro sector del campo de juego) Benavidez lo pisó con clara intención a Cvitanich en la pierna derecha: el VAR llamó, el juez revisó y lo echó al defensor del elenco cordobés. El llamado desde Ezeiza llegó en la voz de Mauro Vigliano, considerado por todos como de los mejores jueces de video asistencia.

No fueron los únicos ejemplos, existieron más. Esta situación puso a Beligoy en el ojo de la tormenta, principalmente por la falta de un criterio unificado de los árbitros para tomar decisiones en jugadas concretas.

Ante esto, en las últimas horas se llevó a cabo una reunión técnica a modo de balance, la cual se realiza periódicamente los días martes. No obstante, los árbitros habían acordado que en la cuarta o quinta fecha de VAR se iban a reunir para hacer revisiones a través de respaldo de las estadísticas.

Según le confiaron a Doble Amarilla, las estadísticas y el feedback que tuvieron en la ‘clase’ (así llaman a los meetings de los martes) dejó un saldo positivo. Más allá de esto, son conscientes que, a pesar de que aún hay cosas para mejorar, se perciben menos errores con el VAR y reconocen que hay temas que aún se deben pulir.

En el inicio de esta jornada, el rumor fuerte giraba en torno a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tenía un fuerte malestar con el arbitraje por los últimos hechos. Sin embargo, fue el propio Beligoy el que desmintió un cruce con la Casa Madre y aseguró que el encuentro fue meramente técnico y de balance. En síntesis: aún con las polémicas, el arbitraje ve una mejora desde la llegada de la tecnología.

