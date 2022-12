Los autos fabricados en el país impulsaron la venta récord de 400.000 unidades

Las ventas de vehículos 0 kilómetro superarán las 400.000 unidades al cierre de 2022, con un alza estimada de casi 7% interanual, y con una participación récord de los modelos nacionales con una cantidad récord equivalente al 65% del total, de acuerdo al balance de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara). Así lo destacó el presidente de Acara, Ricardo Salomé, al señalar que las ventas de los vehículos 0 km superarán las 400.000 unidades anuales, lo que se espera resulte un piso para 2023 en un sendero de progresiva recuperación del sector.

«El desafío es que las más de 400.000 unidades con que esperamos cerrar 2022 sean un piso para el año próximo y que podamos consolidar el mercado en estos niveles con la posibilidad real de incrementarlo un 4% a un 6%», explicó el directivo al encabezar el cierre de año con la comisión directiva de Acara.

Diciembre avanzó hasta con un promedio de ventas de 1,20 unidades por día hasta alcanzar los 12.239 vehículos patentados, cifra que podría elevarse hasta los 18.000 vehículos al cierre de la semana próxima, con un alza del 8% interanual.

En el segundo semestre de este año se observó una aceleración de la recuperación con un alza interanual del 19% promedio, lo cual se analiza producto de la baja disponibilidad de unidades importadas para completar la oferta, una alta brecha cambiaria y una indisponibilidad de instrumentos de ahorro.

La proyección del sector para el año próximo es un mercado en torno a las 420.000 unidades, aunque esa cifra podría ser mayor «si se superan algunas limitaciones en la oferta de las terminales» ya que se considera que «la demanda de los consumidores se mantiene dinámica y parcialmente insatisfecha».

A pesar de la mejora que registra 2022 y la que se prevé posible para 2023, el desempeño de ventas se mantiene aún muy distante del récord del sector registrado en 2013 cuando en el mercado local se vendieron 955.000 unidades. Lo que se proyecta para 2023 «es una cifra perfectamente alcanzable si se logra una mayor liberación de importaciones, porque la gente va a seguir demandando vehículos y el desafío será entonces poder abastecerse con más modelos de producción nacional», aclaró Salomé.

Precisamente, cuando falta pocos días hábiles para el cierre de año, ya se anticipaba en Acara 2022 registrará el record de participación de vehículos nacionales del total patentado, ya que se estima será del 65% del mercado, una cifra que contrasta con el 25% de 2018 que registró una avanzada de los importados.

«Ese desempeño de los productos nacionales es fruto del extraordinario esfuerzo de toda la cadena de valor, que pese a las dificultades no ha dejado de tener una mirada de largo plazo, y trabajar con un horizonte de sustentabilidad y en equipo», afirmó el titular de Acara.

Cuando aún faltan las cifras finales de diciembre, se puede anticipar que, entre los diez modelos más vendidos en el país durante 2022, siete son de fabricación nacional, encabezados por el más elegido del año que volverá a ser el Fiat Cronos que se produce en la planta cordobesa de Santa Isabel.

Le siguen la pick up Toyota Hilux que se produce en la planta bonaerense de Zárate y que a partir de 2023 incrementará la producción con la implementación de un tercer turno de trabajo; el Peugeot 208 que la marca que forma parte de Stellantis produce en El Palomar, y la también pick up Volkswagen Amarok que sale de la terminal de General Pacheco.

La lista de modelos locales entre los 10 más vendidos se completa con el utilitario Renault Kangoo que se produce en la provincia de Córdoba, la pick up Ford Ranger que se fabrica en la planta de General Pacheco y el sedán Chevrolet Cruze, de la terminal de General Motors en las afueras de Rosario. En materia de producción se estima que 2022 cerrará con unas 530.000 unidades salidas de las terminales locales que integran la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), más de un 25% superior a lo registrado un año atrás.

De ese total, unos 250.000 serán automóviles, con un alza interanual en torno al 45%, y unos 270.000 vehículos comerciales livianos con una mejora en torno al 12% respecto al acumulado registrado en 2021.

