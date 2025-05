«Los Bancos deben invertir en ciberseguridad porque los delitos no van a parar»

El avance imparable de los ciberdelitos, especialmente los bancarios, está dejando al descubierto una realidad preocupante: los bancos no están preparados para proteger a sus clientes más vulnerables. Así lo advirtió el Dr. Carlos Robles en una entrevista realizada en el piso de Expres en Radio, donde expuso la creciente ola de ciberestafas que afectan a adultos mayores, jubilados y personas en situaciones económicas desfavorables.

“Estos delitos no son casuales. Están dirigidos especialmente a lo que la Convención Interamericana llama consumidores vulnerables o doblemente vulnerables”, explicó Robles. “Afectan más a quienes están bancarizados pero no tienen conocimientos tecnológicos avanzados, como muchos adultos mayores o personas humildes que cobran sus haberes a través de entidades bancarias”.

Según el letrado, el ciberdelito bancario es el que más ha crecido. Y no se trata solo de robos de pequeños montos: hoy en día, con un simple clic en una app bancaria, es posible tomar créditos de hasta 10 millones de pesos sin controles efectivos. “El estafador accede, saca un préstamo a nombre de la víctima, transfiere el dinero y desaparece. El damnificado queda con una deuda gigantesca y ningún respaldo del banco”, denunció.

Pero lo más grave, asegura Robles, no es solo la estafa en sí, sino la respuesta (o la falta de ella) por parte de las entidades bancarias. “Algunos bancos no invierten lo necesario en ciberseguridad y, cuando el cliente es víctima, lo tratan con frialdad, con desdén. Le dicen cosas como ‘usted tiene la culpa, no prestó atención’, y ni siquiera le brindan información sobre cómo ocurrió la maniobra”, detalló.

Un caso reciente en Clorinda ilustra esta negligencia: una jubilada, cliente de larga data del Banco Francés, fue estafada por una suma millonaria. La Cámara Civil de Formosa falló en su favor, estableciendo la responsabilidad objetiva del banco, pero la entidad aún no le devolvió el dinero. “Ni siquiera tuvieron el gesto comercial de resarcirla voluntariamente”, lamentó Robles.

Para el abogado, este tipo de delitos serían “poco probables” si no existiera complicidad interna: “Es muy difícil que estos hechos ocurran sin la colaboración de empleados infieles dentro de los bancos. Alguien tiene que facilitar el acceso o la información”.

En otro caso que está actualmente en trámite, una jubilada que nunca había usado Home Banking lo activó por primera vez en la sede del Banco de Formosa. Dos horas después, fue víctima de una ciberestafa por 10 millones de pesos. “¿Casualidad? Es difícil de creer”, opinó Robles.

“Invertir en ciberseguridad

no es una opción,

es una obligación”

Seguidamente advirtió que el sistema bancario actual carece de mecanismos inteligentes de detección de fraudes. “Si una cuenta que nunca tomó un préstamo ni hizo grandes transferencias de repente pide un crédito millonario y empieza a mover fondos, el sistema debería bloquear automáticamente la operación. Eso no es ciencia ficción, es prevención básica”.

Según Robles, los bancos muchas veces optan por minimizar el problema mediante campañas informativas o firmando convenios de capacitación con organismos previsionales, pero sin mejorar su estructura de protección digital. “No se trata de dar un cursito a los jubilados. Lo que tienen que hacer es invertir en un sistema seguro y eficiente. Lo otro es lavarse las manos”.

¿Qué debe hacer una persona

si es víctima de una ciberestafa?

“El primer paso es hacer la denuncia penal en la Policía de la provincia de Formosa. Ellos tienen un muy buen gabinete especializado en delitos informáticos. En nuestra experiencia, la policía ha sido clave para avanzar en este tipo de investigaciones”, aconsejó.

Robles también remarcó que hay una evolución legal en curso: los tribunales, aunque de forma tardía, están comenzando a reconocer la responsabilidad de las entidades financieras. “Como pasó con otras leyes de derechos civiles, el cambio empieza en los juzgados. Y ya hay fallos que dan señales claras: los bancos deben proteger a sus clientes y responder ante las fallas de seguridad”.

Un futuro preocupante

si no hay reacción

El mensaje del Dr. Carlos Robles es claro: si los bancos no cambian sus políticas y no invierten con seriedad en ciberseguridad, los delitos seguirán creciendo, tanto en volumen como en sofisticación.

“Los que cometen estos delitos no son improvisados. Son de guante blanco, trabajan con aire acondicionado. Esto va a empeorar si no se actúa ya. Y los bancos, en lugar de contratar a los estafadores, deberían contratar sistemas de seguridad que funcionen”.