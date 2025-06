Los bienes de Cristina Kirchner que detectó la Justicia y que serán usados para recuperar los US$ 500 millones del caso Vialidad

En 40 páginas el fiscal general, Diego Luciani, volcó el extenso listado de propiedades y bienes de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la causa Vialidad. Son bienes que están embargados y serán parte del Legajo Patrimonial que se iniciará para ejecutar la pena y poder recuperar los 500 millones de dólares que robaron al Estado Nacional en el caso de Vialidad.

En la lista que armó Luciani hay seis cajas de ahorro en pesos y dólares en el Banco Galicia a nombre de Cristina Kirchner. Además, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.

Luciani también menciona 26 propiedades vinculadas a los Kirchner entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. Muchas de ellas fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia tras la muerte de Néstor Kirchner. En ese listado aparece el departamento de Recoleta, donde vivía la ex presidenta antes de mudarse a su actual departamento en la zona de Constitución.

También aparece la casa de Río Gallegos y la residencia de El Calafate, entre otras. La ex vicepresidenta conserva sólo el usufructo de los inmuebles.

Fuentes judiciales explicaron que se incluyeron los bienes cedidos «porque están cautelados» y deben «considerarse para la ejecución del decomiso».

Además, el fiscal menciona un auto y tres sociedades emblemáticas de la familia Kirchner: Los Sauces SA, Hotesur SA y COMA SA. Esas empresas fueron cedidas a los hijos y están todas embargadas y bajo investigación judicial en diversos expedientes de corrupción. De hecho, por el caso Hotesur la ex presidente y su hijo esperan el arranque del juicio oral, acusados del delito de lavado de dinero.

Hay que recordar que ante la Oficina Anticorrupción (OA) en su última declaración patrimonial, Cristina Kirchner dijo poseer un patrimonio de 250 millones de pesos.

Entre sus bienes expuso tener un auto O Km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno de El Calafate, son los bienes de mayor valor, sumado a acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.

El departamento de Recoleta donde vivía Cristina Kirchner también puede ser decomisado. Foto Fernando de la Orden.El departamento de Recoleta donde vivía Cristina Kirchner también puede ser decomisado. Foto Fernando de la Orden.

“La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes”, sostiene Luciani en ese documento que tiene el Tribunal Oral Federal 2 y que será analizado por el juez Jorge Gorini, encargado de ejecutar la pena. .

Desde el martes, tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra Cristina Kirchner, el procedimiento para el decomiso y recupero de los fondos se aceleró. Junto con la privación de libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta, la Justicia quiere recuperar unos 85.000 millones de pesos, que al tipo de cambio actual podría representar cerca de 500 millones de dólares.

El valor debe terminar de actualizarse y representa el daño ocasionado al Estado a través de las maniobras irregulares alrededor de las 51 licitaciones viales otorgadas a Lázaro Báez desde 2003 a 2015, las tres administraciones kirchneristas.

En lo que concierne a la ex vicepresidenta, antes del fallo de la Corte ya se había pedido que se mantenga el embargo sobre el dinero cedido por Cristina a Florencia Kirchner por una suma de U$S 4.664.000 que se encontró en una caja de seguridad en un allanamiento. También otro monto de U$S 1.032.144 que estaban depositados en una caja de ahorro en U$S y $ 53.280 de una caja de ahorro en pesos.

El representante del Ministerio Público Fiscal, también incorporó los bienes de Báez y los otros condenados entre los que figuran Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

En el caso de Báez, el listado de bienes es impactante y refleja cómo logró crecer gracias a los fondos que recibía de la obra pública de los gobiernos kirchneristas. Eso representó un incremento patrimonial, sostuvo la justicia, del 12.000% mientras que el de Austral Construcciones fue del 54.000%.

Solo en la Ciudad de Buenos Aires acumuló 37 propiedades. Además tenía 4 en la provincia de Buenos Aires, 1 en Chubut y 132 en la provincia de Santa Cruz distribuidas entre Río Gallegos y El Calafate como focos centrales.

Casas, departamentos, locales comerciales, estancias, terrenos, complejos de cabañas, un hotel, un Club de fútbol, cocheras, galpones, chacras, son parte del variado acervo patrimonial del ex socio comercial de Cristina Kirchner.

La justicia determinó que entre 2010 y 2013, Lázaro Báez adquirió 1.412 bienes muebles e inmuebles, que a valor de 2016 representaban un total de 205 millones de dólares. Es justamente, la cifra que el fiscal Diego Luciani pide que se actualice.

Dentro de los bienes cautelados, se encuentran las propiedades inscriptas a nombre de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos, Sucesión Adelmo Biancalani. Fueron las compañías utilizadas para la maniobra defraudatoria.

Los demás condenados

En el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas, en el marco del caso Vialidad se le cautelaron nueve propiedades que se encuentran dos en Tucumán, cinco en Santa Cruz y las restantes en Capital Federal. Además de un auto y una embarcación.

El ex funcionario de Cristina Kirchner, fue condenado por enriquecimiento ilícito y parte de sus bienes como los nueve millones de dólares que buscó esconder en el Convento de General Rodríguez, se encuentran en manos de la justicia.

Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional, registra tres propiedades y un solo vehículo. Escenario similar expone el patrimonio de Villafañe con cuatro autos y al igual que Santibañez no tiene propiedades a su nombre.

Raúl Pavesii que estaba frente a Vialidad Provincial, registra dos inmuebles y participación en dos sociedades. En tanto que Daurich, cuenta con cinco casa en Santa Cruz, tres en Corrientes y dos en Córdoba, junto a dos autos.