Los brasileños que juegan en Europa, en contra de disputar la Copa América

Lo aseguran medios locales. Marcan que los futbolistas, inclusive su capitán Casemiro, retrasaron el entrenamiento y pidieron una charla con el presidente de la Confederación Brasileña. Tité confirmó que hay malestar y dijo que la postura de los jugadores se hará oficial en breve.

Los jugadores brasileños que se desempeñan en Europa se oponen a jugar la Copa América. Inclusive, retrasaron su entrenamiento de hoy y se oponen a disputar el torneo de selecciones. Así lo confirmaron los medios locales y, luego, el entrenador Tité, quien indicó que los futbolistas comunicarán su postura a la brevedad.

Según O Globo, los futbolistas del Scratch se reunirán con el seleccionador, su cuerpo técnico y la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en las próximas horas para discutir la participación en el torneo de selecciones. De acuerdo a Radio Gaúcha, los atletas que actúan en el Viejo Continente ya pidieron no jugar la competencia.

En conferencia de prensa, Tité evitó hablar del deseo de los atletas, pero brindó claros indicios: “Tenemos una opinión muy clara y fuimos lealmente, en una secuencia cronológico, yo y Juninho (asistente), a externalizar al presidente cuál es nuestra opinión. Después, le pedimos a los atletas que se enfoquen en el juego contra Ecuador (por Eliminatorias)”, marcó.

“Tenemos una posición, pero no la vamos a externalizar ahora. Tenemos una prioridad ahora de jugar bien y ganar el juego contra Ecuador. Entendemos que después de esta fecha FIFA las situaciones van a quedar claras”, completó.

El capitán de la Canarinha, Casemiro, no fue parte de la entrevista en conferencia. Al respecto, Tité marcó que fue un pedido de los jugadores no ser parte de la rueda de prensa. “En el momento oportuno, ellos se van a manifestar”, cerró.

Brasil enfrentaba a Ecuador este viernes desde las 21:30, en el Arena Beira-Río, por las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Luego, el martes que viene, deberá enfrentar a Paraguay a partir de la misma hora. Después, el domingo 13, debe recibir a Venezuela por el debut de la Copa América, a las 18.

