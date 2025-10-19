Los casos COVID- 19 reflejaron un aumento al finalizar esta semana

Las autoridades sanitarias recordaron que se debe continuar de forma constante con las medidas de prevención y tener los refuerzos de las vacunas al día, ya que sigue siendo efectiva para cortar la circulación del virus y evitar la transmisión de la enfermedad.

De acuerdo con el parte informativo sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en Formosa, difundido este domingo 19, en la última semana se realizaron 469 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 37 de ellos resultados positivos (índice de positividad 7,9%).

En Formosa capital se registraron 24 casos, mientras que en El Colorado ocho, en El Espinillo dos y Clorinda, General Mansilla y Laguna Naineck un caso en cada lugar.

De este modo, hay 48 casos activos, un paciente internado y 36 altas médicas.

En tanto, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 220.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, el total casos diagnosticados es de 150.662, los pacientes recuperados 149.186 y los fallecimientos por coronavirus 1351.

Continúa la campaña de vacunación en toda la provincia.