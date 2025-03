Los casos COVID- 19 registraron un leve descenso en el conteo de esta semana

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa continúa intensificando los esfuerzos para evitar un rebrote de COVID-19 en la provincia, instando a la población a cumplir de manera ininterrumpida con las medidas sanitarias que previenen la transmisión del virus.

La reciente comunicación de las autoridades subraya la importancia de continuar con los protocolos de prevención para evitar nuevos contagios y preservar la salud pública en la región.

En su informe más reciente, el Ministerio detalló que en la última semana se realizaron un total de 254 test de vigilancia y búsqueda activa de casos.

De estos, 12 resultaron positivos, lo que representa un índice de positividad del 4,7 %. La mayoría de los casos positivos (10) corresponden a la ciudad de Formosa, mientras que los otros dos se registraron en Herradura y Clorinda. Este dato pone en evidencia que, aunque los números siguen siendo relativamente bajos, el virus sigue presente y las autoridades continúan monitoreando de cerca la situación.

Actualmente, se encuentran 21 casos activos en la provincia, y se registraron ocho altas de pacientes durante la última semana.

Afortunadamente, no se reportan personas internadas por complicaciones del COVID-19 en este momento, lo que refleja una tendencia positiva en términos de salud.

A pesar de esto, el llamado a no bajar la guardia sigue siendo fundamental, ya que el virus sigue circulando y nuevas infecciones podrían producirse si se descuidan las medidas preventivas.

Uno de los aspectos más destacados del informe es el seguimiento diario de los pacientes con COVID-19. Los equipos de salud han realizado un total de 103 llamadas telefónicas de seguimiento clínico a pacientes, lo que asegura que los casos sean monitoreados adecuadamente y que cualquier posible complicación sea detectada a tiempo.

Desde el inicio de la pandemia, Formosa ha diagnosticado un total de 150.256 casos de COVID-19. De estos, 148.808 pacientes se han recuperado exitosamente, lo que demuestra el esfuerzo colectivo de la comunidad y las autoridades sanitarias en la lucha contra el virus. Sin embargo, la provincia también ha tenido que lamentar 1.351 fallecimientos debido al virus, una cifra que sigue siendo un recordatorio de la gravedad de la pandemia.

Además, continúa vigente la campaña de vacunación en toda la provincia, con la cual se busca fortalecer la inmunización de la población y evitar la propagación de nuevas variantes del virus. La campaña de vacunación está activa en todos los vacunatorios de la provincia, así como en carpas dispuestas en puntos estratégicos como la Plaza San Martín y el Paseo Peatonal, donde se vacuna de lunes a domingo, de 17 a 20 horas. Este esfuerzo se mantiene como una de las principales estrategias para controlar la pandemia, en especial teniendo en cuenta las nuevas variantes y los posibles brotes que puedan surgir.

Las autoridades de salud insisten en que, a pesar de la disminución de casos activos, la responsabilidad de cada ciudadano sigue siendo clave en la prevención del COVID-19.

Es esencial que la población mantenga el uso correcto del barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento social y la ventilación adecuada de los espacios cerrados, así como la vacunación, que sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar la propagación del virus.

El Ministerio de Desarrollo Humano también aprovechó para destacar el compromiso de los trabajadores de la salud, quienes siguen trabajando incansablemente para garantizar el bienestar de la comunidad. A pesar de los desafíos que ha presentado la pandemia, el sistema sanitario de Formosa sigue estando preparado para enfrentar cualquier eventualidad, gracias a la colaboración de todos los sectores involucrados.

En conclusión, aunque la situación en Formosa sigue siendo controlada en términos de contagios y hospitalizaciones, las autoridades recuerdan que la pandemia aún no ha terminado. El compromiso de la comunidad en seguir las medidas preventivas y en participar activamente en la campaña de vacunación sigue siendo fundamental para evitar un retroceso en los avances logrados hasta ahora.