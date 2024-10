Los casos de dengue mantuvieron las cifras respecto al anterior recuento

Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas son las ideales para la reproducción del mosquito, más allá de la buena situación que presenta actualmente la enfermedad en la provincia, las autoridades sanitarias recomiendan cuidar que las casas, patios y alrededores, permanezcan libres de recipientes que puedan transformarse en criaderos de mosquitos.

Un nuevo parte informativo de Dengue, arrojó que, en la última semana, se realizaron 3.145 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando cinco de ellos resultados positivos a Dengue.

Del total, uno corresponde a Las Lomitas; uno a San Martín Dos; uno a Posta Cambio Zalazar; uno a Belgrano y uno a Tatané.

En ese marco, se informó que no hay internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; tampoco pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia y el total de hemocomponentes transfundidos es cero.

Asimismo, no hubo fallecidos por Dengue y se realizaron 30 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con diagnóstico positivo.

De esta manera, desde el 1 de enero de este año hasta la fecha se diagnosticaron 10.351 casos; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2; y no hubo fallecimientos por Dengue.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se concretaron controles focales (bloqueadas) en 3.153 viviendas; se visitaron 5.612, de las cuales 1.960 estaban cerradas; en 499 se negó el ingreso a la brigada sanitaria; en 239 se erradicó larvas del mosquito; y se entregaron 3153 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED.

Trabajos

Por último, fueron afectadas 359 personas a esta logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti.