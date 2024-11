Los casos de dengue registraron un leve aumento en esta semana

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano hicieron hincapié en la importancia de limpiar los patios a fin de eliminar todo tipo de recipiente que pueda servirle al mosquito para poner sus huevos y reproducirse, teniendo en cuenta que sin mosquitos no hay dengue, tampoco zika ni chikungunya.

En el parte de este sábado 16, informaron que en la última semana se realizaron 5217 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 21 de ellos resultados positivos de dengue.

Del total, cuatro corresponden a la localidad de Belgrano, tres a la ciudad de Formosa, y dos a Riacho He Hé, Clorinda y Lucio V. Mansilla. Mientras que en Fontana, Tatané, Villa Dos Trece, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Laishí, Pozo del Tigre y Bartolomé de las Casas, se registró un caso en cada lugar.

Además indicaron que no hay internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

Tampoco hay pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, ni hemocomponentes transfundidos, como tampoco ningún fallecido por la enfermedad.

Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes fueron 87.

Por su parte, los datos acumulados de la provincia son: 10.404 casos diagnosticados desde el 1º de enero 2024 a la fecha; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2 y no se registró ningún fallecimiento por dengue desde el 1º de enero hasta la fecha.

Precisaron que 4417 viviendas recibieron control focal realizado (bloqueadas); se visitaron 7470 viviendas, 2394 estuvieron cerradas y en 659 se les negó el ingreso a la brigada sanitaria. Además, erradicaron 636 larvas del mosquito.

Asimismo, unos 4417 repelentes y larvicidas fueron fabricados y entregados por el Laboratorio Laformed y 359 personas estuvieron afectadas al control del mosquito.