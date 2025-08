Los casos de dengue se mantienen estables y destacan la importancia de la prevención

El último informe epidemiológico sobre dengue en la provincia de Formosa muestra que no hubo cambios significativos en la cantidad de contagios respecto de la semana anterior. Las autoridades sanitarias alientan a la comunidad a sostener los cuidados, recordando que la eliminación de recipientes que acumulen agua sigue siendo la estrategia más efectiva para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Este sábado, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, informó que se han realizado 5104 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando nueve de ellos resultados positivos.

De los mismos, tres corresponden a Comandante Fontana, dos en El Espinillo y Palo Santo y un caso en Formosa y otro en El Potrillo.

En la fecha no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, tampoco tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, ni fallecidos por dengue.

Por su parte, las llamadas telefónicas semanales de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron en total 67.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia, indicaron que desde el 1° de enero de 2025 a la fecha se diagnosticaron 1407 casos en total; los serotipos virales circulantes son DEN 1 y DEN 2; y no hubo fallecimientos por dengue desde el 1° de enero de 2024 a la fecha.

Para las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, fueron 3765 viviendas con control focal realizado (bloqueadas); 6912 visitadas; 2162 cerradas y en 985 se negó el ingreso a la brigada sanitaria.

Además, en 696 viviendas se erradicaron larvas del mosquito y fueron entregados 3765 repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed.

Finalmente, para las acciones de control del Aedes aegypti fueron afectadas 359 personas.