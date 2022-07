Los Cerúndolo son los primeros hermanos argentinos en ganar un título ATP

Compartir

Francisco se consagró en Bastad e igualó a Juan Manuel, que había ganado en Córdoba en 2021. Es el 7º caso en singles en la Era Abierta.

El apellido Cerúndolo quedará grabado a fuego en la historia del tenis nacional. Es que de los 227 títulos en individuales que fueron conseguidos por un jugador bajo la bandera albiceleste, dos pertenecen a Francisco (39º) y a Juan Manuel (114º), campeón en Córdoba 2021. Justamente, esto se dio recién hoy gracias al trofeo conseguido por el porteño de 23 años en el ATP 250 de Bastad, donde venció a Sebastián Báez (34º) por 7-6 (4) y 6-2 en 1h49m. Así, ambos se convirtieron en la primera pareja de hermanos argentinos en conseguir cada uno un título ATP.

Sin embargo, no se trata del único caso en la historia de la Era Abierta. De hecho, Francisco y Juan Manuel son el séptimo duo de hermanos con conseguir esta gesta.

Los primeros fueron los estadounidenses Tim y Tom Gullikson. La curiosidad es que ambos salieron campeones en el ATP de Newport, sobre césped. Entre los dos ganaron cinco en total. Luego, llegaron los también yanquis Gene y Sandy Mayer, dos ex top 10 que la rompieron en la década de 70 y 80 (26 en total). Los hermanos Adriano y Claudio Panatta, el primero ganador de Roland Garros 1976, sumaron una decena entre ambos.

Más acá en el tiempo, Emilio y Javier Sánchez se destacaron con 19 títulos. Eso sí, Emilio ganó 15 y estuvo instalado un buen tiempo entre los diez mejores del mundo. Obviamente, si de hermanos estamos hablando, no podían quedar afuera John y Patrick McEnroe, dos personajes de la historia del tenis y que actualmente se dedican a comentar para diferentes cadenas de televisión. Aunque las diferencias de niveles quedaron más que claras: John se quedó con 77 conquistas (siete Grand Slams), fue Nº 1 y un destacado jugador, mientras que Patrick aportó apenas uno, que fue en Sidney 1995. Eso sí, estuvo en el podio del ranking de dobles.

Ya en el Siglo XXI, solo hay dos casos y uno es el de los mencionados argentinos. Más allá de Fran y Juan Manuel, quienes estuvieron cerca de conseguir esta marca en semanas consecutivas cuando el mayor de los dos perdió en la definición de Buenos Aires 2021 frente a Diego Schwartzman, aparecen en la lista Alexander y Mischa Zverev. El Principito, Nº 2 en la actualidad, acumula 19 copas en su casa, en tanto que el mayor, que participó mayoritariamente del circuito de dobles, alzó uno en el pasto de Eastbourne en 2018.

Obviamente, si se amplía el buscador a singles y dobles, el número total subiría un poco. Tanto es así que en el último tiempo está, por ejemplo, el caso de Jamie y Andy Murray, dos ex Nº 1 del mundo en dobles y singles, respectivamente. Mientras tanto, el tenis nacional disfruta de estar otra vez en la historia grande del deporte.

