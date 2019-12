Los cinco posibles fichajes entre los grandes de Europa que revolucionarían el mercado

Compartir

A partir del 2 de enero comenzará una nueva ventana de transferencias dentro del fútbol europeo. Tras disputar el primer semestre de la temporada, algunos equipos quieren reforzarse con la idea de mantener el rendimiento que tuvieron hasta el momento, mientras que otros desean incorporar para mejorar en lo que queda de competencia.

Con esa intención, y según remarcó As, son varios los grandes del viejo continente que tienen una lista de nombres que pretenden incorporar. El Atlético Madrid, Real Madrid, Inter, Chelsea y Juventus son alguno de ellos.

Por el lado del conjunto inglés, quien recibió la habilitación del TAS para volver a fichar después de haber sido sancionado por el traspaso de menores, los cañones apuntan a un sólo nombre por el que está dispuesto a desenfundar una enorme cantidad de dinero.

Según reveló el portal británico The Sun, el joven delantero del Borussia Dortmund Jadon Sancho sería el elegido por la cúpula directiva de los “Blues”, el mismo medio informó que pondrán en la mesa una oferta de 140 millones de euros para adquirir a la promesa del fútbol inglés (19 años).

Otro futbolista que podría cambiar de aires es el uruguayo Edinson Cavani, quien ya tendría un acuerdo con su nuevo club por tres temporadas, según detalló el medio italiano Sky Sports. Con presente en el Paris Saint Germain, el jugador de 32 años pondrá fin a su contrato con la institución francesa a partir de junio del 2020 y será el nuevo refuerzo de Diego “Cholo” Simeone en el Atlético de Madrid de manera gratuita. Sin embargo, su llegada en enero también está abierta.

El Barcelona ya comenzó a mover sus hilos. A la salida de Carles Aleñá al Real Betis se le podría sumar la de Arturo Vidal. El Inter de Milán prepara una oferta de 12 millones de euros para fichar en el mercado de enero al chileno, tal como detallaron el diario “La Gazzetta dello Sport” y la televisión “Sport Mediaset”.

No es un secreto que la relación entre Gareth Bale y el Real Madrid no es la mejor de todas. El delantero galés pasó por diversos episodios que lo llevaron a ganarse el repudio y los silbidos de gran parte de la afición merengue. En ese marco, el futbolista podría ser una moneda de cambio para la llegada de Christian Eriksen. El hombre del Tottenham suena desde la temporada pasada en Madrid y Mourinho dejó un comentario que potencian los rumores: “Ya sé cuál será su futuro. Su forma de comunicarse conmigo es muy abierta y honesta, confiamos el uno en el otro. Es por eso por lo que ya sé lo que hará”.

En el mediocampo del Real Madrid fue Federico Valverde el que se destacó por sobre el resto, asegurándose un lugar entre los 11 titulares. Con ello, la posibilidad del arribo de Paul Pogba comenzó a perder fuerza. Sin embargo, el francés, con la idea fija de querer salir del Manchester United, ya puso los ojos en un nuevo club.

“Si me necesita la Juve voy”, fueron las declaraciones que aparecieron recientemente en las páginas de “Tuttosport”, en las que también se explicaba que el campeón de Italia abonaría 60 millones de euros más el traspaso de Emre Can.