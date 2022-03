Los combustibles aumentaron entre un 9% y 11% por la «inflación» y los «impuestos»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Un nuevo incremento en el precio de los combustibles se reflejó en las estaciones de servicio formoseñas en las primeras horas de este lunes y en la estatal YPF los nuevos precios quedaron en $115,80 el litro de la nafta súper, $137,00 la Infinia, $107,60 el Diésel 500 y $137,60 la Infinia Diésel. «El problema nuestro es la inflación y también que el combustible tiene un 100% de impuestos», señaló Angel Bigatti, empresario del sector, al Grupo de Medios TVO.

“El combustible tuvo el precio congelado desde mayo del año pasado hasta febrero cuando aumentó un 9%, ahora volvió a aumentar un 9% y en el caso de los premium un 11%, el problema nuestro es la inflación y también que el combustible tiene un 100% de impuestos incluidos en el precio, o sea que lo que primero aumentaron fueron los impuestos”, comenzó explicando.

“Tenemos que ver realmente qué se va a hacer en la Argentina en cuanto a tomar medidas en serio sobre el sector financiero, los bancos, la conducta, la exigencia, la justicia para que controle las cosas que están mal y que deben ser corregidas, la inflación es como la fiebre del organismo, está demostrando que hay un organismo enfermo, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, en la Argentina tenemos inflación y recesión o sea estanflación que es lo peor que hay”, aseveró Bigatti.

Aclaró en ese marco que “nosotros no aumentamos el precio, lo hace la petrolera, estaba congelado el precio del combustible pero los impuestos seguían aumentando, le iban sacando más de lo que le sacaban, el precio era el mismo pero las petroleras reciben menos”.

Explicó además que del valor total de la nafta, “la mitad son impuestos, el estado nacional, el estado provincial y hasta el municipio está prendido de los ingresos, no debería ser así porque los municipios tienen que cobrar tasa retributiva de servicios, pero ellos dicen que la tasa de comercio la relacionan con los ingresos y transforman la tasa retributiva de servicios que tiene que ver con el servicio que le presta al comercio con un impuesto más a los ingresos brutos, algo totalmente ilegal pero esto sucede porque no tenemos justicia en la Argentina, no hay sistema inmunológico que controle los virus de los abusos o incluso de la corrupción, así está enfermo el país y la inflación es la fiebre del organismo que está mostrando esta situación”.

“El combustible es de gran demanda y tiene el problema de que la gente tiene que pagar

cualquiera sea el precio porque tiene que moverse, trabajar, estudiar, distribuir mercaderías, todo esto está indicando que tiene que haber más eficiencia, planificación, el proceso de administración tiene cinco etapas; la primera es el diagnóstico, después planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar”, detalló Bigatti.

“La Constitución de la provincia dice que tiene que existir el consejo económico y social cuya función es la de ayudar con el diagnóstico, pero no existe, eso daría lugar a que la gente, los actores sociales como los maestros, las personas que tienen una actividad independiente y los profesionales utilicen su conocimiento para aportar a hacer una descripción perfecta de cuál es la situación, la fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza entonces se puede privilegiar, se sabe en qué situación estamos y cuáles puede ser las soluciones, porqué no existe esto es la pregunta del millón”, finalizó Bigatti.

Malestar de usuarios

“Recién me enteré que subió el combustible, es bastante picante la verdad pero no nos queda más opción que seguir cargando. Tengo un autito pero lo usamos lo justo y necesario, ya ni para salir alcanza, para nosotros es una herramienta de trabajo, con eso cargamos nuestro kiosquito pero así no se puede”, dijo un vecino.

“El lujo es para aquellos que ganan la plata, nosotros perdemos, esto nos viene muy mal, nos viene como hacha en la cabeza esto, trataremos de superar, no nos queda otra”, acotó otra mujer.

“La única medida es no usar tanto el auto, tomar un helado ya no podes, porque falta para la nafta, hay gente que va en moto a trabajar y no le queda sueldo”, lamentó.

Otro sector muy vulnerable que se ve directamente perjudicado por la suba es el de quienes realizan corte de pasto y cada día deben cargar combustible.

“Ya no tenemos casi nada de ganancia, esto sirve apenas para comer porque o sino nos quedamos sin nada. Sí o sí tenemos que comprar combustible y la gente no quiere pagar, nos dicen que es muy caro pero tenemos que cargar y también cargarle nafta a la moto”, explicó un trabajador del sector y detalló que “el precio que cobramos depende de cada patio, del tamaño del lugar, encima a la máquina hay que mantenerla sí o sí, llevarla a hacerle el service, sí o sí tengo que modificar el precio”.

“Si esto sigue así vamos a tener que manejarnos como antes que era todo a machete, ahora con la máquina es más ágil, pero todo se encarece y a la gente le cuesta un poco pagar”, dijo preocupado el trabajador.

“La verdad que es una vergüenza este aumento, no lo veo bien, la gente dice que es culpa del gobierno pero en realidad es culpa nuestra porque nosotros tenemos que defender nuestros derechos y los votamos a ellos, no escuchan al pueblo, nosotros los dejamos que ellos hagan lo que quieren”, aseveró otro usuario.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp