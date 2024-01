Los comedores escolares continúan brindando sus servicios durante el receso

Los comedores escolares en Formosa no se toman vacaciones. Desde temprano cocineras, docentes y directivos de las escuelas de nivel inicial y primarios, se disponen al acondicionamiento de los espacios para la elaboración del desayuno y posteriormente el almuerzo que incluye postre, para los estudiantes y sus familias.

Esto se realiza en la modalidad plato servido en la institución, vianda o entrega de mercaderías. Esta última es una medida excepcional, para poblaciones muy dispersas como parajes y/o comunidades alejadas.

El Servicio Social Nutricional se brinda durante todo el año, a través de los recursos asignados por Nación y los aportes significativos de la provincia. Esta última, que constantemente se actualiza, garantiza desayunos, almuerzos y meriendas de calidad, para todos los estudiantes de Formosa.

Así, un total de 1052 unidades educativas de la Provincia, brindan el servicio a 89154 niñas, niños y jóvenes.

En este sentido, las diferentes áreas del Ministerio de Cultura y Educación, equipos de los niveles educativos mencionados, delegaciones zonales, directivos, docentes, cooperadoras y de Comedores Escolares, trabajan mancomunadamente, para garantizar la calidad de los servicios alimentarios.

Además de arbitrar los medios a efectos que los alimentos que se provean en las escuelas sean de probada calidad y respondan a las normas del Código Alimentario Nacional, que estén almacenados en ambientes acondicionados a fin de preservar su calidad y aptitud, etc.

Cabe destacar, que dentro de las acciones provinciales que garantizan la calidad de los alimentos, se encuentra Nutrifor, la empresa con participación estatal mayoritaria que, a través del Programa Escuelas, proveyó a 214 instituciones educativas de Capital, beneficiando a 52 mil niñas, niños y jóvenes de los tres niveles: Inicial, Primario y Secundario, lo que significó un total de 31 mil kilos de productos, solo en el periodo de marzo a junio del año 2023.

Mientras que, en el interior provincial, durante el mismo periodo, fueron 1.190 escuelas de las 18 delegaciones zonales, lo que se traduce en 59 mil kilos de alimentos de producción formoseña, como leche fortificada, mate cocido con leche y chocolatadas.

Como muestra del trabajo que realiza cada institución, desde la EPEP N° 331 “Amalia Valentina Parola» del B° La Maroma, destacan el acompañamiento de los organismos intervinientes en esta acción, como así también la predisposición de docentes y colaboradoras de la cocina.

Fiorella es una mamá que retira la comida, leche y pan de esa institución y remarcó que los alimentos se dan en horario, con porciones que alimentan a toda la familia, el menú es variado y de gran ayuda no sólo en lo nutricional sino también en lo económico.

Estas acciones que benefician a toda la comunidad, son posibles gracias a un Estado presente, que no sólo garantiza la transferencia de las partidas de comedores en tiempo y forma, sino que también planifica y dispone las condiciones necesarias para brindar el mejor servicio: escuelas con modernas cocinas equipadas, zoom comedor con mobiliarios, aires acondicionados, etc.

Desde el Ministerio de Cultura y Educación, se acompaña permanentemente a los comedores, con visitas en terreno, y valora el compromiso de las cocineras, ayudantes, directivos y docentes, quienes se suman a los turnos, para atender a niñas, niños y familias todos los días, junto a los miembros de la comunidad.