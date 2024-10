Los consumidores pagan el 80% de la energía, pero faltan más aumentos

Los consumidores argentinos de nafta, gasoil, energía eléctrica y gas natural por redes pagaron en agosto 2024 el 80% de los costos reales de abastecimiento, una cifra que en noviembre 2023 -último mes completo antes de que asumiera Javier Milei como presidente- era de apenas el 62%.

Un estudio del ex secretario de Energía Gustavo Lopetegui encontró que las ventas mensuales sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) de agosto fueron equivalentes a 4.434 millones de dólares en combustibles, luz y gas; de los cuales US$ 3.568 millones fueron pagados por los usuarios, unos US$ 756 millones por el Estado nacional, US$ 96 millones que dejan de cobrar las petroleras y US$ 14 millones las distribuidoras eléctricas.

La foto del octavo mes del año muestra hasta dónde avanzó la motosierra de La Libertad Avanza y también cuánto falta para que se detenga. Si el Estado se retirara por completo, haría falta que los consumidores tengan un aumento de 24% promedio en los precios de la energía para cubrir la totalidad de los costos.

“En noviembre 2023, ese ajuste necesario alcanzaba el 60%. Se hizo una corrección brutal en los primeros meses de Gobierno y ahora no queda mucho. Se pueden hacer el resto de las subas de manera gradual”, señaló Lopetegui.

Por supuesto, los promedios esconden variaciones significativas. En nafta y gasoil, la cobertura de costos en noviembre 2023 era de 60% y en agosto 2024 trepó a 82%, con los aumentos de combustibles y de impuestos.El Estado nacional todavía resigna recaudación tributaria por 332 millones de dólares al mes al no subir los impuestos tanto como se lo permite la ley, equivalente a un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado en un año.

En electricidad, a su vez, la cobertura pasó del 69% al 75%, pero la generación eléctrica, que es la que demanda más subsidios (0,5% del PIB), apenas creció del 56% al 60%.

Nuevamente, el promedio esconde datos al interior: según Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, en el acumulado de 2024 los hogares cubrieron en promedio el 40% del costo eléctrico; y los usuarios no residenciales, el 89%, lo que arroja una cobertura media del 52% en nueve meses.

“El punto en las tarifas es ver cómo van a administrar las subas a los usuarios de ingresos bajos y medios (N2 y N3, respectivamente), que están muy atrasados y son el 70% de la demanda residencial. Es importante porque esos usuarios van a determinar si se llega o no a a cobertura estimada”, señaló Rojo.

Y advirtió: “El plan de contingencia para el verano significará abastecer a la demanda al costo que sea: maximizar las importaciones y meter remuneración adicional a las centrales térmicas, que ya de por sí son caras”.

En tanto, Gonzalo Lacunza, analista de Empiria Consultores, sostuvo que “desde octubre la cobertura de gas rondaría 80% y la de electricidad 70 a 75%. Esto se da más por una caída de los costos de del gas que por un aumento tan fuerte de tarifas”.