Los cortes de ruta por la entrega de módulos afectaron los servicios de transporte al interior

Con una semana de corte en el Puente Blanco, varios servicios de transporte al interior de la provincia fueron suspendidos y otros fueron demorados afectando a cientos de formoseños que debían llegar a la capital por atenciones médicas o trámites, pero debido a la flexibilización de la medida durante este fin de semana, los servicios recuperan cierta regularidad. “Apelamos también a la consideración de permitir a los micros que puedan circular”, expresó Pablo Córdoba, Director de Transporte, al Grupo de Medios TVO.

“Tuvieron que suspenderse varios servicios al interior por este corte que se estaba efectuando en el Puente Blanco y en el barrio Namqom, que dificulta a la gente que muchas vienen no a hacer turismo, sino para hacer algún trámite o por una atención médica en algún hospital, que viene con lo puesto y se encuentra muchas veces con que no pueden regresar porque se tienen que suspender los servicios; por eso apelamos un poco a la consideración de quienes están manifestándose”, agregó Córdoba.

El funcionario de transporte informó que debido a los cortes y a la inclemencia climática que afectó a los caminos alternativos en la jornada del jueves, debieron suspenderse el 100% de los servicios al interior que presta una de las empresas que tienen la concesión, mientras que se registraron demoras en los servicios de la segunda. Esta medida afectó a cientos de pasajeros que buscaban viajar hacia el interior o llegar a la ciudad.

“Todo reclamo es legítimo, pero siempre y cuando no afecten a terceros. En el día de ayer (jueves) se vieron completamente afectados el 100% de los servicios de la empresa Puerto Tirol, no así Nueva Godoy que ha estado saliendo, pero con muchos retrasos y que por eso se perjudicó al usuario que habitualmente viaja en estos servicios de transporte. Ahora están pegando la vuelta algunos servicios por lo que es la Avenida Maradona en el Circuito 5”, aseguró Córdoba.

Este desvío realizado por algunos micros hacia la Zona Norte genera demoras que van desde los 45 minutos hasta 1 hora en los servicios solo para salir de la ciudad. Estas demoras también se ven reflejadas en las paradas intermedias que pueden realizar los micros por pasajeros a la vera de la ruta sobre campos o parajes, por lo que Córdoba pidió consideración con el transporte al interior a los manifestantes.

“Hay mucha gente en otras localidades esperando ese servicio, recordemos que tenemos los servicios intermedios o sea aquellas personas que están apostadas al costado de la ruta porque sale de algún campo o de algún paraje, que necesita del servicio y que muchas veces no está al tanto de esta situación y genera esa incertidumbre muchas veces. Esperemos también que la justicia ordene la pronta liberación de todas las rutas”, enfatizó.

Cabe señalar que durante la semana la justicia federal ordenó el desalojo del corte sobre el Puente Blanco, medida que no fue acatada por los manifestantes que no desistieron de la medida. Los servicios de transporte afectados por este reclamo fueron al menos de una docena diariamente, pero, debido a la flexibilización horaria acordada por los manifestantes, este fin de semana muchos de ellos recuperan cierta regularidad.

“Apelamos un poco a la gente que está cortando de que hay gente que está viajando por cuestiones de salud, que viene primero con turnos programados y que viene sobre la hora y ya llegan tarde. Seamos un poco flexibles, permitamos que esa gente en los micros, que son pesados y que no pueden transitar por los caminos alternativos por las condiciones climáticas, puedan circular. Apelamos a la consideración de permitir a los micros que puedan circular sin ningún problema, por más que estén prestando algún servicio de transporte público”, finalizó Córdoba.

