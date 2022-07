«Los delincuentes sin dudas son ellos», Osvaldo Zarate cruzó a la diputada nacional Graciela Parola

Compartir

Días atrás la diputada nacional del Frente de Todos, Graciela Parola, afirmó que «durante 4 años fuimos gobernados por delincuentes», en referencia al gobierno anterior de la oposición, por lo que sus dichos fueron repudiados por dirigentes de ese espacio político. En Formosa, el diputado provincial, Osvaldo Zarate, consideró que su par nacional se equivocó «porque los delincuentes sin dudas son ellos».

«Están todos declarando en la justicia por las obras que hicieron, lo que tiene que hacer es mirar un poco de lo que hace su gobierno y ver que tiene funcionarios ricos. Me gustaría debatir con ellos para saber qué país piensan a futuro, que van hacer con este gobierno que no tiene rumbo, que van a hacer con la inflación y con los precios, que van a hacer con los salarios de los formoseños», agregó Zárate al Grupo de Medios TVO.

El legislador provincial salió al cruce de los dichos de Parola, tras una recorrida que realiza la UCR por el interior provincial ya que consideró la declaración como una «chicana política» que no se condice con lo que está pasando en la actualidad y, en ese sentido, instó al espacio oficialista a debatir.

«Discutamos qué está pasando en Formosa. Hoy a los formoseños le interesa la situación económica por la que están atravesando, estuvimos hablando con mucha gente, especialmente con los empleados municipales de interior, que te cuentan y te muestran su recibo de sueldo y es verdaderamente una vergüenza, ella sabe estas cosas y prefiere discutir otros temas que no tienen nada que ver con la realidad», afirmó.

Las declaraciones de la diputada oficialista se dan en medio de una corrida cambiaría que lápida la economía nacional y del reconocimiento de dificultades económicas en los próximos meses por parte del gabinete nacional que conduce Alberto Fernández.

«Tiene que ocuparse como diputada nacional de los problemas que tiene el país, quizás ella no se dio cuenta porque anda bien económicamente, porque no necesita saber cómo está pasando la gente en el país, especialmente en Formosa», dijo Zárate.

A continuación, el Presidente del Comité de la UCR de Formosa, sostuvo no reconocer la labor parlamentaria de Parola en el Congreso Nacional, «no conozco ningún proyecto que haya hecho para y por Formosa», señaló.

«No conozco ninguna declaración que no sea criticar a la oposición o chuparle las medias al gobernador, a ver, qué planes ella tiene para Formosa. Esto es lo grave porque ya tenemos acá una Legislatura que es una escribanía y no quieren discutir los proyectos que tenemos para Formosa. Lo que tiene que hacer es defender a su gobierno, un gobierno que se cae a pedazos», finalizó Zarate.

