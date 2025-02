Gonzalez: «Los denunciadores seriales son guionados por personas que no viven en Formosa»

En una entrevista exclusiva al Diario Formosa Expres, el ministro de Justicia, Gobierno y Trabajo, Jorge Gonzalez realizó un análisis profundo sobre la situación política en Formosa y destacó que los ataques a la provincia y a la figura del mandatario no son algo reciente ni novedoso, sino una constante que viene desde hace mucho tiempo.

“Desde su primer mandato, Insfrán ha promovido una serie de políticas públicas que buscan la construcción de una comunidad más justa, con un énfasis particular en la inversión social, la infraestructura pública y la mejora en áreas clave como la salud y la educación. Según el dirigente, el modelo de gestión que Insfrán ha implementado se distingue por su enfoque en la igualdad de oportunidades y la equidad territorial, todo ello acompañado de un ordenamiento fiscal que ha permitido a la provincia reducir su deuda, la cual alcanzaba un alarmante 98,5% de la coparticipación federal en el inicio de su gestión”, comenzó diciendo el ministro.

González subrayó que el modelo de gestión de Insfrán se cimienta en tres pilares fundamentales: soberanía política, independencia económica y justicia social. A lo largo de los años, este modelo ha logrado una notable estabilidad económica en la provincia, lo que le permitió reducir la deuda pública y aumentar la transparencia en las cuentas fiscales. “Quienes no reconocen estos avances están negando la historia reciente de la provincia y sus logros”.

Sobre los datos de

la camioneta de Insfrán

Al respecto indicó “se conjugan la construcción de un discurso con la construcción de un personaje. Y eso lleva a que el personaje se crea mucho más que la persona y se vuelva una persona consumidora problemática de me gusta en redes sociales”.

“Desde ese lugar se puede entender una actuación de buena fe y una de mala fe. Si sos abogado y tenes un documento del registro de propiedad de automotor adquirido por el fondo fiduciario, y en tu vivo haces referencia a la salud estas direccionando interesadamente”, se explayó.

“Quien estudió derecho, sabe que en un fondo fiduciario Se realiza la manda al ministerio de Economía para que le de instrucciones al fiduciario que realice las adquisiciones destinadas al cumplimiento del objeto del fondo fiduciario”.

“El Gobernador de la provincia debe circular de forma segura, soy el responsable de esa situación y no es el monto que ellos mencionan. Es inventado. El fondo está inscripto en el registro público de comercio y el vehículo cumple una función. No hay nada acá escondido”, señaló al respecto.

En ese sentido, Gonzalez remarcó que toda la documentación esta disponible y en caso de ser necesario será presentada ante la justicia para demostrar la falsedad de las afirmaciones realizadas por esta persona en redes.

“Publican esto en vivo, y tenés que atender el lenguaje que se utiliza. Un lenguaje de domingo de tribuna. Hay que cuidar las formas, no se puede hablar así del gobernador de una provincia. Usa una cruz en el pecho y que clase de señal evangelizadora se brinda con esa imagen”.

Podemos discutir muchas cosas, pero la falta de respeto no. Mi punto de vista es la justicia, que vaya a la justicia. Están las herramientas para hacerlo”, indicó.

En otro tramo de la entrevista indicó “el personaje se comió a la persona y la sociedad en la que vivimos existe cierta adicción a la búsqueda de me gusta. Cuando ves que tu llegada va descendiendo tenes que recurrir a golpes de efecto cada vez más fuerte para recuperar los me gusta”.

¿Qué le diría a la gente que

se prendió del vivo?

Sobre qué le diría a la gente que vió el vivo de la Legisladora, explicó “tenemos que hacer ejercicio del sentido crítico, qué se busca con esto, que hay detrás. Hay que ver el ejemplo del escándalo de las criptomonedas, cuantas personas que tenían ahorros y el Presidente de un país diciendo vamos por acá, quedaron con el pincel en la mano. el tema está en por un lado está lo mediático y por el otro las explicaciones en la justicia. Y no solo la justicia argentina. Las redes sociales son parte de nuestra vida, de qué manera podemos ser personas libres, pero terminamos siendo esclavos de éstas si la usamos sin un sentido crítico. y no solo la cuestión política, médicas, alimenticias, de arreglo de cosas. Uno entra cualquiera fuera y puede tener acceso a un montón de información”.

Refirió que “esta persona que hizo el vivo con un lenguaje tan chabacano hubiera googleado o moderado su lenguaje en relación a Insfrán. En definitiva, habla de ella no del gobernador. Soy un convencido que aquellas personas denunciadores seriales muchas veces actúan guionadas por otras personas que le hacen repetir, no se manejan desde Formosa, se maneja desde otro lugar. Forma parte de un entramado.

Energía eléctrica:

«Alinearse tiene su costo»

Consultado sobre la situación energética en Formosa, González explicó que la producción de energía eléctrica es cara y que la eliminación de subsidios ha impactado de lleno en las tarifas. «La producción de energía eléctrica es cara. Impacta de lleno en las tarifas, y va directo al bolsillo», destacó, y explicó que la liberación de las tarifas ha generado una dicotomía en el sistema energético.

Además, criticó la forma en que algunos sectores manejan la cuestión de la coparticipación, afirmando que el pueblo argentino es quien aporta, y no la Nación.

Sobre el subsidio que Insfrán otorga a las familias de ingresos bajos y medios, González detalló que el gobernador subsidia al 100% el valor agregado de distribución para estas familias hasta 700 kW. «Es una inversión sumamente importante», concluyó.

Alternancia y la reforma

constitucional

El ministro también abordó el tema de la reforma constitucional que se está debatiendo en la provincia. Insfrán tiene 12 meses para convocar a elecciones de convencionales constituyentes, aunque no se sabe aún la fecha exacta. González consideró que la reforma debería ser pensada estratégicamente a largo plazo, para beneficio de la provincia. En cuanto a la alternancia política, el funcionario defendió la idea de que debe respetarse y mencionó los cambios ocurridos en los municipios durante las últimas elecciones. “Eso es la alternancia”, afirmó.

La crítica a la oposición

y al periodismo

Finalmente, González también hizo una crítica a los opositores y al periodismo. “Veo una gran orfandad de ideas y una preocupación por lograr protagonismos”, dijo, y destacó que el fenómeno político actual tiene a las mujeres de la oposición como voces más visibles. En relación con las denuncias de una legisladora sobre agua contaminada en Pirané, el ministro explicó que, tras consultar con el hospital local, no se encontraron problemas graves.

Afirmó que el periodismo tiene responsabilidad en la difusión de estos temas, ya que muchas veces se presentan denuncias sin un adecuado respaldo o verificación de los hechos. “Tenemos que pensar críticamente. Hay que preguntar antes de publicar títulos catastróficos. De lo contrario, corremos el riesgo de que nos manipulen”, concluyó el ministro.