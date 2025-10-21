Los detalles de la reunión entre Colapinto y Alpine tras ignorar la orden en Austin

Los guionistas de la serie de Fórmula 1 Drive to Survive pueden dedicarle un capítulo entero a la rebeldía de Franco Colapinto este domingo en el Circuito de las Américas, sede del Gran Premio de los Estados Unidos. El argentino desobedeció la orden de Alpine de mantener posiciones y en el final superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Mucho se habló y se seguirá hablando. Una de las aristas de la polémica fue la reunión que hubo luego de la carrera.

Colapinto venía con neumáticos blandos que estaban menos gastados, ya que tuvieron cinco vueltas menos que los de Gasly. El ritmo del argentino era superior al del francés y con Gabriel Bortoleto (Sauber), más rápido que los dos porque hizo dos detenciones y sus neumáticos estuvieron en mejor estado por la mejor adherencia (o grip), detrás.

La lucha fue por el puesto 17º. Alpine viene último en el Campeonato Mundial de Constructores y todo indica que no saldrá del fondo con el peor auto de la temporada, el A525. Desde hace varias carreras no hay mejoras en los monopostos y el panorama seguirá igual hasta el final. No obstante, por radio le ordenaron a Franco mantener posiciones, algo que careció de lógica y más por una posición de atrás en el pelotón.

Colapinto dejó claro de qué está hecho y superó a Gasly en la primera curva. Su decisión le dio la razón ante un Bortoleto más rápido que dio cuenta de Pierre y lo habría superado a Franco si éste obedecía el mandato indicado desde boxes.

Una versión aseguró que fue el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, el autor intelectual de la orden porque habría querido ver la respuesta de Colapinto. Incluso se especuló con que el italiano lanzó una sonrisa al ver su reacción. Infobae chequeó con una fuente del equipo: “Fue una instrucción del equipo desde el muro de boxes”, afirmaron, en referencia al ingeniero del bonaerense, Stuart Barlow, bajo la supervisión del director del equipo, Steve Nielsen, quien manifestó su descontento con la reacción del piloto argentino.

También se dijo que este martes en México (allí se correrá el domingo) iba a darse una reunión de carácter especial en Alpine. No fue así y la única que hubo fue luego de la carrera entre el piloto y varios integrantes del equipo, entre ellos sus responsables, pero con el foco puesto en las dos carreras en una semana. “Nada fuera de lo común para dos eventos consecutivos. Se discutió internamente después de la carrera”, le confiaron a este medio.

Obviamente que, por el espíritu competitivo de Colapinto, producto de la adrenalina y la tensión de la carrera, a Franco no le cayó bien la decisión y manifestó su descontento al sentenciar que “él (Gasly) viene lento”. Aunque después de la competencia se lo vio sonriente a Franco junto a Barlow y Briatore.

“La situación del equipo el domingo se ha discutido internamente y es evidente que las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase», subrayó Colapinto en el comunicado difundido este martes por Alpine. “Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras”, agregó.

Otro tema clave por estas horas es el esperado anuncio sobre la continuidad como titular de Colapinto en 2026. El tema es un secreto a voces y solo resta saber el día que se dará a conocer. Este medio pudo chequear que no será este miércoles. La esperada confirmación será en noviembre, como anticipó Briatore. La expectativa ahora apunta a Brasil (9/11) y quizá en la semana previa al evento en San Pablo podría haber novedades. Este miércoles por la tarde habrá un evento promocional con los pilotos de Alpine en México, pero se trata de la filial local de Renault, cuyo grupo empresarial es dueño de dicha escudería de F1. Luego, entrada la noche, Franco participará de una conferencia de prensa organizada por su principal sponsor en un conocido hotel de la capital mexicana.

Más allá del presente del equipo y las limitaciones del auto, hay armonía en Alpine. Tienen una buena dupla de pilotos con un experimentado como Pierre Gasly (172 Grandes Premios) y un piloto con mucho futuro como Franco Colapinto, cuyo temple quedó demostrado este domingo en Austin.

Desde su debut en Alpine el 18 de mayo, Colapinto mostró una constante evolución, pese a estar en desventaja respecto a Gasly ya que no tuvo pretemporada y sus entrenamientos previos fueron sobre un A523 de 2023 en los Test of Previous Cars (pruebas con autos anteriores). Recién se subió al A525 el viernes 16 de mayo y se midió contra 19 pilotos que tuvieron ritmo de competencia. Con el correr de las carreras, pese a las limitaciones del monoplaza, logró achicar la brecha con Gasly y lo terminó superando. De las últimas seis clasificaciones y carreras le ganó en cuatro y en el global de los resultados de las competencias dominicales están igualados con seis mejores resultados cada uno.

La página se dio vuelta y ahora en Alpine están enfocados en este fin de semana con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será el comienzo del fin de este 2025 para el olvido y la esperanza está puesta en los nuevos coches de 2026 y la llegada de los motores Mercedes en reemplazo de los Renault.