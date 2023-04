Los diarios de la cantante Amy Winehouse serán recopilados en un libro

El 23 de julio de 2011, Amy Jade Winehouse, mejor conocida como Amy Winehouse, fue encontrada sin vida en su apartamento de Londres. Tras meses de investigación, el equipo forense llegó a la conclusión de que el deceso de la cantante de 27 años se debió a una ingesta desmesurada de alcohol.

La repentina muerte de la intérprete de temas como Back to Black, dejó pendientes muchos proyectos e ideas que nunca logró plasmar en un disco. Este 14 de septiembre, Amy Winehouse hubiera cumplido 40 años, y para rendir homenaje a su legado, llegará al mercado In Her Words, un libro que recopilará letras, pensamientos y demás escritos que la artista nunca pudo compartir en vida.

El libro llegará a través de HarperCollins, editorial que se ha encargado dar una visión íntima de las vidas de varios artistas en libros como Cinema Speculation de Quentin Tarantino, The Storyteller de Dave Grohl y The Art of the Straight Line de Lou Reed.

Lisa Sharkey, directora de diseño creativo en la editorial, brindó algunos detalles de lo que los lectores y fanáticos de Amy Winehouse podrán encontrar en In Her Words.

“Para comprender plenamente a Amy Winehouse en el que ahora habría sido su cuarenta cumpleaños, este libro extremadamente personal y revelador, lleno de sus pensamientos y emociones privadas, descubre el corazón de la artista que soñaba a lo grande y se preocupaba profundamente. No podríamos estar más orgullosos de publicar este preciado recuerdo y estamos agradecidos a sus padres Janis y Mitch por compartir a su hija en este sensible y hermoso libro”.

Como mencionó Sharkey, este libro fue concebido por los padres de Amy, Janis y Mitch Winehouse, quienes decidieron recopilar los escritos de su hija con la intención de que sus fanáticos alrededor del globo tuvieran una perspectiva más amplia de quien era Amy Winehouse más allá de sus oscuras canciones y sus escandalosas adicciones.

In Her Words llegará en agosto de 2023, contará con 288 páginas a color en pasta dura. Su portada con adornos azul turquesa y la fotografía en blanco y negro de Amy sonriendo, da una idea del espíritu de felicidad y calma que los padres de la artista buscaron plasmar en el libro.

Un homenaje con

fines benéficos

Todo lo recaudado en ganancias será destinado a la Amy Winehouse Fundation, que abrió sus puertas poco después de que la artista perdiera la vida. Esta fundación está enfocada en alejar y en todo caso, rehabilitar a niños que se han visto perjudicados por las drogas. La fundación ofrece una casa de rehabilitación para niñas, talleres de musicoterapia y muchas más actividades para que las infancias puedan volver a vivir una vida plena.

“En memoria de Amy, trabajamos para inspirar a niños y jóvenes a reforzar su autoestima y resiliencia, para que puedan prosperar. Nuestro trabajo se inspira en el espíritu de Amy, su amor por los niños y los retos a los que se enfrentó en su propia vida”, se lee en el sitio oficial de la Amy Winehouse Foundation.

Amy Winehouse a

través libros y películas

Paralelo a este libro, en enero de 2023 comenzó la producción de Back to Black, cinta que narrará la vida y obra de Amy Winehouse. El nombre de película está basado en el icónico disco que llevaría a Amy a ganar dos premios Grammy en 2008: Mejor Álbum del Año y Mejor álbum de pop vocal.

Marisa Abela, reconocida por su trabajo en la serie Industry, será la actriz encargada de interpretar a Amy Winehouse en la película, y aunque aún no hay una fecha de estreno pactada, se espera que llegue en algún punto de 2024.