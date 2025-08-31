Los días 2 y 3 de septiembre vence su factura de Aguas de Formosa 

La empresa Aguas de Formosa recuerda a sus usuarios que el martes 2 y miércoles 3 de septiembre opera el 1ervencimiento de la factura de los servicios de agua y cloacas correspondiente al mes de agosto.

La misma puede ser abonada en el salón de atención al usuario sito en la calle Deán Funes N° 1255, de lunes a viernes en el horario de 7,30 a 13,00 y de 16,30 a 19,30 horas y en el salón comercial de la Ex Planta del barrio Eva Perón de 8,00 a 12,30 y de 16,00 a 18,30 horas.-

Además, puede hacerlo desde su hogar, utilizando los medios de pagos electrónicos disponibles a través del home banking de la entidad bancaria con la que usted opera, y las aplicaciones de Mercado Pago y Onda y/o concurriendo a los locales de Rapipago, Formopago yPago Fácil.-

Además, si desea recibir su factura por correo electrónico, escriba a medioselectronicos@aguasdeformosa.com, detallando su número de usuario. Lo mismo debe hacerlo para recibir su factura por SMS escribiendo al 370 485-3939.

Ante cualquier duda se pueden comunicar al 4420032.