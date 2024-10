Los días 5 y 6 de noviembre se realizarán los exámenes de Nociones de Derecho

Los exámenes de Nociones de Derecho del concurso para ingresar al Escalafón Administrativo del Poder Judicial se realizarán los días 5 y 6 de noviembre en el Aula Informática de la Escuela Judicial, sito en calle Belgrano 420 de la ciudad de Formosa.

Los exámenes se desarrollarán de 7.30 a 16.10 horas, conforme al cronograma de turnos otorgado a cada uno de los aspirantes que aprobó la etapa de Ortografía del concurso, cuyas nóminas figuran en los archivos PDF que están agregados al pie de esta nota, como así también un video introductorio explicativo del sistema de evaluación, que será reproducido cinco minutos antes del inicio del examen a cada grupo de aspirantes.

Así lo determinó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín, a través de la Resolución 470/24 (Sup).

Los aspirantes no podrán sacar fotografías y/o solicitar copias de sus exámenes, pudiendo acceder a las mismas una vez que haya rendido la totalidad de los postulantes en la instancia de Nociones de Derecho, de conformidad a lo ya establecido en el punto 4º de la Resolución Nº 471/24 (Sup.)

Asimismo, se encuentra prohibido el ingreso al Aula donde se realizarán los exámenes, con dispositivos electrónicos, anotaciones, apuntes u otros, debiendo contar únicamente y de manera obligatoria con el Documento Nacional de Identidad para la correspondiente acreditación. En caso de no contar con el mismo, no podrán rendir.

En los considerandos de la Resolución, el presidente del STJ estimó pertinente fijar las fechas del presente examen, luego de haber concluido la etapa de los concursos de Ortografía de los aspirantes a ingresar en el Escalafón Administrativo de éste Poder Judicial para la Primera Circunscripción Judicial, encontrándose firme lo resuelto con relación a los Recursos interpuestos por los mismos.

La disposición agrega más adelante que conforme a la reglamentación vigente, deviene pertinente dar inicio a los exámenes de Nociones de Derecho, en el Aula Informática de la Escuela Judicial, sito en Belgrano Nº 420 de ésta ciudad capital, con el correspondiente cronograma de turnos para cada uno de los aspirantes que han aprobado la etapa de Ortografía del concurso.

Del mismo modo y en atención al número de aspirantes que aprobó la primera instancia y a los fines de una mejor organización del ingreso de los mismos al Edificio mencionado, deviene pertinente designar y afectar al personal de Secretaría de Gobierno, Dirección de Sistemas y de Intendencias, quienes colaborarán en la organización durante las jornadas en que se realicen los exámenes.

Por otro lado, la Guardia Policial de éste Poder Judicial deberá proveer de custodia policial permanente en los horarios de exámenes en el Edificio, como asimismo desde el Área de Seguridad y Control y Dirección de Infraestructura, deberán arbitrar los recaúdos necesarios a los fines que le competen.