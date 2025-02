Los diputados radicales cercanos a Milei avanzan en una construcción bonaerense con Diego Valenzuela

“Queremos encarar un proyecto en la provincia de Buenos Aires”, reconocieron a Infobae los radicales que desde el Congreso se mostraron aliados a Javier Milei. Con ese objetivo, mantuvieron un encuentro este martes con Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que hace algunas semanas dejó el PRO para dar el salto a La Libertad Avanza. Del encuentro participaron, además, unos seis concejales de la UCR disconformes con el liderazgo de Martín Lousteau a nivel nacional y con el de Maximiliano Abad en el territorio bonaerense.

Valenzuela recibió esta tarde a Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén). Son los cuatro diputados que apoyaron los dos vetos presidenciales contra la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario. De hecho, por el caso fueron expulsados tres de ellos de la UCR tras ser acusados de cometer conductas que “lesionaron gravemente la dignidad del partido”. Según pudo reconstruir este medio, desde hace unos meses trabajan en el territorio bonaerense para sumar a otros correligionarios que coincidan con las “ideas de la libertad” que pregona el presidente Milei y que, además, no se sienten contenidos por las autoridades partidarias.

Es por eso que la reunión con el intendente de Tres de Febrero contó, además, con la participación de los concejales Lisandro Lanzon (Tigre), Guido Alvarado (San Isidro), Diego Castagnaro (Escobar), Marcos Gagliardi (Marcos Paz), Dario Allende Cerda (Mercedes), Laura Coratti (General Rodríguez) y Natalia Fernández (Tres de Febrero), todos pertenencientes a la UCR. “Queremos construir con Valenzuela una alternativa bonaerense a Axel Kicillof, con todos aquellos que adhieran a las ideas de Milei”, expresaron.

No es la primera vez que este sector muestra diferencias y rechazo al liderazgo de Lousteau pero sí con el senador Abad. Creen que existen actitudes “especulativas” entre las autoridades bonaerenses de la UCR y aseguran que podrían sumarse más correligionarios. De hecho, se especula con la posibilidad de que se realice un acto el próximo 25 de febrero que reúna a todos los “radicales con peluca” del país. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, sería uno de los representantes del Gobierno que participaría.

Si bien el evento se mantiene en suspenso a raíz de la polémica que se desató por la criptomoneda $LIBRA, los cuatro diputados creen que congregarán a un grupo nutrido de radicales que buscan sumarse al oficialismo y, sobre todo, esperan más aliados bonaerenses.

La irrupción de este sector en territorio bonaerense llega en un momento de crisis para la UCR. Por empezar, la elección por la presidencia del Comité sigue judicializada. Allí se enfrentaron Miguel Fernández, apoyado por Abad, y Pablo Domenichini, impulsado por Lousteau y el sector de Facundo Manes. Esa interna se traslada a la falta de definiciones sobre la estrategia a seguir para el armado de listas.

Como adelantó este medio, cerca de Abad consideran que el distanciamiento que se generó entre el PRO y La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires tendrá un efecto espejo en el territorio bonaerense. Es por eso que también piensan en la reedición de Juntos por el Cambio, pero, a diferencia de la Capital Federal, evalúan incorporar al peronismo no kirchnerista. De todos modos, observan con atención el futuro de las PASO, que en las próximas horas definirá su futuro el Senado.

Durante el mes de enero, Abad encabezó un acto realizado en el Club Quilmes de Mar del Plata, del que participaron intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales, diputados nacionales, militantes radicales de toda la provincia, de la Juventud Radical, la Franja Morada y la Organización de Trabajadores Radicales, entre otros. “Queremos ser parte de una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores, queremos construir una sociedad con libertad, progreso e igualdad”, adelantó en ese entonces.

Ahora también sumó la presión del PRO. En la cumbre que realizaron los dirigentes bonaerenses del partido amarillo remarcaron su intención de consolidar un frente opositor amplio y remarcaron que la construcción política no se limita a un eventual acuerdo con LLA. “El PRO bonaerense nació con vocación frentista, siempre apostando a la construcción de espacios amplios para transformar la realidad”, expresaron en un comunicado. En sintonía con esta postura, Cristian Ritondo agregó que un posible entendimiento con el oficialismo libertario “no se agota en LLA” y que el PRO debe avanzar también en el diálogo con la Unión Cívica Radical (UCR).