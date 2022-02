Los dirigentes de la LPF lograron mayoría para fijar fecha de elecciones

Compartir

En la reunión de este miércoles estuvieron presentes 19 dirigentes, mientras que no fueron de la partida River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Atlético Tucumán, Banfield, Vélez Sarsfield, Talleres, de Córdoba, Racing Club y Tigre.

Los 19 dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que este miércoles suscribieron una nota dirigida a la AFA para fijar a través del Comité Ejecutivo que los representa la fecha de elecciones en las que se relevará al actual titular, Marcelo Tinelli, luego de haberse desestimado la semana pasada al 23 de marzo como fecha probable para desarrollar esos comicios, alcanzaron la mayoría necesaria para oficializar su propuesta.

En esa oportunidad quedó de lado el miércoles 23 de marzo por una cuestión de forma, ya que la había solicitado la AFA cuando el que debe hacerlo es el Comité Ejecutivo de la LPF.

La impugnación corrió por cuenta del Comité de Apelaciones que comparten AFA y LPF, pero en el mismo acto ese organismo también vetó la que se había propuesto originalmente, que era el jueves 31 del mes próximo.

Y esto fue así porque si bien el 31 de marzo había sido fijado por la LPF, no lo había hecho a través de su Comité Ejecutivo, como corresponde estatutariamente, sino que lo había propuesto unilateralmente su presidente Tinelli.

Sin embargo en el seno del Comité Ejecutivo de la LPF pervive la idea de sostener a través de su petición ahora formalizada ante el Comité Electoral al 31 de marzo como fecha definitiva del acto electoral.

En la reunión llevada a cabo en el hotel Hilton, de Puerto Madero, estuvieron presentes 16 clubes que firmaron la nota de manera presencial, y fueron Lanús, Rosario Central, Colón, Barracas Central, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Independiente, Platense, Gimnasia y Esgrima La Plata, Huracán, Unión, Newell’s, Aldosivi, Sarmiento, Arsenal y Central Córdoba, de Santiago del Estero.

Por su parte Estudiantes de La Plata, Patronato, de Paraná y Godoy Cruz, de Mendoza enviaron la firma digital.

Los clubes que no estuvieron presentes en la reunión fueron: River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Atlético Tucumán, Banfield, Vélez Sarsfield, Talleres, de Córdoba, Racing Club y Tigre.

Pero más allá de que cuatro de los cinco «grandes» estuvieron ausentes, todos los caminos conducen a un acto electoral próximo, que en principio contaría con dos candidatos visibles, uno propuesto por la LPF y el otro por la AFA, lo que representa hoy en día la escisión que existe entre ambas entidades.

Por el lado de la LPF el candidato propuesto es el titular velezano, Sergio Rapisarda, enrolado en el bloque «tinellista» que hoy, con Tinelli a un costado, es tutelado por el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa (obviamente por eso los tres clubes que representan estuvieron ausentes).

Mientras que en la AFA tienen al presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, como el candidato propuesto para suceder a Tinelli al frente de la Liga Profesional.

«Es una vergüenza la actitud de Marcelo Tinelli de representar de una manera tan desordenada y con tanta indiferencia a la Liga Profesional», le confió a Télam uno de los participantes en la reunión del Hilton.

La nota que será presentada a la Comisión Electoral de la AFA pedirá un Comité con fuerza comicial para establecer la fecha de las elecciones, y al ser más de 15 los que firmaron, tienen mayoría para invocar el estatuto vigente de la Liga Profesional y remover de su cargo a Tinelli.

Asimismo, en la carta firmada por los dirigentes expresan su descontento por la situación en la Liga Profesional, la falta total de reuniones y proyectos para esta temporada y las reiteradas ausencias de Tinelli en reuniones presenciales, señalando que habitualmente pretende realizarlas por Zoom.

Por todo esto es que el mes entrante será clave para el futuro de una Liga Profesional que cuenta con 28 clubes participando de su campeonato de primera división, no muchos menos de los 30 que formaron parte del certamen en 2015 a partir de una propuesta que dejó como legado Julio Grondona.

