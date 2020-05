“Los dirigentes dijeron que no querían ascensos por escritorios”

Compartir

Linkedin Print

Claudio Tapia, presidente de la AFA, habló con Toti Pasman en Fútbol 910 por Radio La Red y expresó la intención de que la Primera Nacional se defina en la cancha. “Si los tiempos me dan, a mí me gustaría jugar las fechas que restan”, decretó.

Al margen del deseo de que los ascensos se definan en el campo de juego, Tapia aclaró que no hay “fecha pensada para la vuelta del fútbol. Tenemos que evaluar primero la vida, luego las autoridades tomarán las medidas necesarias. No tenemos que apresurarnos, en Alemania empezó el fútbol, pero acá tenemos que estar seguros. Toda la dirigencia prioriza la vida”, señaló.

“No podemos decir cuándo jugamos, dependerá de la pandemia. Hoy decían que la curva o que la pendiente va a ser mitad de junio. Un mes atrás, la fecha era otra, y menos mal que se va corriendo un poco, porque la estructura de sanidad nuestra va creciendo. El pico cada vez está más lejano, pero va a llegar. Argentina se está preparando para ese momento y está muy bien, porque la prioridad son las vidas, la salud antes que la economía”, concluyó.