“Los docentes fueron convocados a limpiar y llevar elementos de desinfección”, denunció Nilda Patiño

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Nilda Patiño, secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados, dijo que llamaron a una conferencia de prensa para hacer pública su preocupación en relación al retorno de clases presenciales ya que consideró que las escuelas no están en condiciones y “son los docentes quienes fueron convocados a limpiar y llevar los elementos para la desinfección”.

“Hacemos esta conferencia como un grito desesperado a la comunidad y al gobierno porque no nos han convocado; no existe un protocolo provincial, si un protocolo nacional que lo firmaron las provincias donde se habla de las condiciones que deben darse. A partir de ahí decimos que el Subsecretario de Defensa al Consumidor debería recorrer las escuelas como lo hace con los comercios y clausurar las que no estén en condiciones”, comenzó diciendo y agregó que “no conocemos ningún protocolo”.

“Las escuelas no recibieron nada, es más, los docentes debieron asistir a limpiar”, disparó y agregó que “les dijeron que deben llevar los elementos porque después serán calificados con eso en su concepto profesional del rubro colaboración; ya venía sucediendo que al docente le bajaban puntaje en ese sentido porque no ponía plata para pagar a la señora que limpia, eso era antes de la pandemia, lo cual ahora se ve agravado”.

“No hay voluntad política por eso el gobierno no nos llama ni a nosotros ni a Voz Docente, porque no somos complacientes para ser amables como lo son otros compañeros de otras organizaciones gremiales, nuestra tarea es decir lo que muchos docentes no pueden decir, somos su voz”, dejó en claro la gremialista.

Lamentó seguidamente que “hay escuelas del Departamento Ramón Lista que volvieron a clases después del receso de julio; y hay otras que nunca dejaron de tener presencialidad porque no hay internet, no hay ni luz, entonces el director les decía a los maestros que tenían que ir a cada una de las casas de los alumnos”.

Asimismo, Patiño reiteró que “a los docentes ya les dijeron que tendrán que poner de sus bolsillos para comprar jabones, alcohol en gel, barbijos, etc”.

“El gobierno debería brindar un kit con elementos de higiene para cada chico, y además de esto la escuela tendría tener en stock los mismos”, añadió.

Por último, reconoció que piden una reunión con el Ministro de Educación de Formosa para resolver el protocolo que se desarrollará en cada escuela. ”Nosotros sabemos lo que hay y lo que no, no vamos llorar y pretender lo que nunca tuvimos, pero por lo menos queremos que se labre un acta especificando bien cada situación que se puede llegar a dar en las escuelas. Se tienen que tratar de prever todas las situaciones y que todos trabajen de manera tranquila”, cerró diciendo la misma aclarando que evaluarán qué medidas adoptarán en este contexto.