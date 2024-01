Los dos refuerzos con pasado en River Plate que arreglaron su incorporación a Racing

El equipo de Gustavo Costas se va armando Paso a Paso. Con sentido de pertenencia y mucho compromiso, el entrenador reinventó el Racing Positivo para el 2024 y uno de sus máximos deseos es que su plantel se sienta identificado con el ADN albiceleste. En las últimas horas, la Academia acordó el arribo de Bruno Zuculini, el volante surgido del predio Tita Mattiussi y tuvo su último paso por River Plate.

Según fuentes cercanas al Cilindro de Avellaneda, la dirigencia llegó a un acuerdo verbal con el jugador de 30 años que volverá al club luego de una década. Si bien restan definir algunos detalles, el contrato se extendería por un período de tres años, es decir: hasta diciembre de 2026.

La determinación del regreso de Zuculini a Racing se había convertido en una prioridad para Gustavo Costas, quien tuvo un rol fundamental con sus llamadas constantes para convencer al futbolista. El estratega considera al volante como una pieza clave debido a su jerarquía y su sentimiento hacia la institución. “En las próximas horas se puede cerrar lo que falta”, señaló un allegado a las negociaciones.

Otro de los refuerzos con pasado en el Millonario que está al caer es Santi Sosa, el volante que actualmente se encuentra en el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) y llegará a Racing a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra. Ambos jugadores, junto otros talentos como Juanfer Quintero, Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez o Agustín Almendra conformarán al entrenador para planear el sector de la mitad de la cancha, ya que Aníbal Moreno tenía una función determinante en la columna vertebral del equipo.

Cabe recordar que el plantel se entrenó en el predio Tita Mattiussi y nuevamente estuvo ausente Emiliano Vecchio, quien en los próximos días rescindirá su contrato por razones personales. El equipo se entrenó a puertas abiertas a la prensa en las instalaciones de Sarandí y por tercer día consecutivo no estuvo presente el ex Rosario Central.

La situación llegó al límite y el mismo futbolista desea interrumpir el vínculo que mantenía vigente hasta diciembre de este año, por lo tanto en los próximos días se reunirá con la dirigencia y todo parece indicar que no seguirá en Racing pese a que Costas deseaba su continuidad. El experimentado mediocampista vistió la camiseta de la Academia en 20 compromisos, en los que marcó cinco goles y brindó siete asistencias.

En tanto, Santiago Solari, proveniente de Defensa y Justicia, recién se presentará el viernes en la pretemporada tras haber cumplido con la revisión médica y la firma de su contrato. Con respecto al arquero Facundo Cambeses, quien ya acordó su llegada al Cilindro, es aguardado por el DT antes del fin de semana para sumarse al plantel. El ex Banfield podría quedarse con la valla albiceleste, dado que Gabriel Arias está en los planes de Nacional de Montevideo y Estudiantes de La Plata, y su futuro podría estar del otro lado del Río de la Plata o en la Ciudad de las Diagonales para disputar la próxima Copa Libertadores.