«Los edificios públicos son de todos», aseguró Sandra Pettovello

La ministra de Capital Humano encabezó un «proceso de reordenamiento» en los espacios públicos.

«Los objetos que no estén patrimoniados y no sean propiedad del Estado serán entregados a sus dueños», señalaron desde el Ministerio.

En el marco de la batalla cultural librada por el gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano encabezó un «proceso de reordenamiento en sus espacios públicos» al retirar afiches, fotos, y bustos de Eva Perón.

«Los edificios públicos son de todos los argentinos», sentenció la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien en las últimas horas de este viernes compartió un video en sus redes sociales mostrando cómo retiraban una foto de Eva Perón, afiches y otros elementos.

En un comunicado, la cartera que conduce Pettovello precisó: «El Ministerio de Capital Humano ha iniciado un proceso de reordenamiento en sus espacios públicos, con el objetivo de garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política en pos del respeto por la diversidad de pensamientos».

«Durante la mañana de hoy, se procedió al retiro de un busto vinculado a figuras políticas en una de las dependencias del Ministerio. Este y otros elementos serán trasladados a depósitos correspondientes, como el de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para su adecuada conservación», puntualizaron desde el Ministerio. La funcionaria nacional había informado a través de su cuenta de «X» que el Gobierno retiró el busto del ex mandatario Néstor Kirchner que estaba en las oficinas centrales de la ANSeS en Ciudad de Buenos Aires.

«En el día de hoy se retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de la ANSeS de la Avenida Paseo Colón», publicó en su cuenta de X la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La funcionaria nacional compartió también una serie de imágenes en la que se ve cómo dos hombres suben la pieza escultórica a la parte trasera de una camioneta.

En cuanto a los objetos retirados, el Ministerio indicó que aquellos que «no estén patrimoniados y no sean propiedad del Estado serán entregados a sus dueños siempre que estos puedan demostrar la titularidad de los mismos».

«Las comunicaciones y actividades sindicales deben realizarse de manera adecuada, garantizando la publicidad de las convocatorias en los lugares de trabajo mediante folletos o carteles. Esto incluye la exhibición de información en las carteleras asignadas para asegurar la difusión entre los representantes sindicales», argumentaron.

En esa línea, desde Capital Humano destacaron que «los gremios tienen derecho a expresar sus comunicaciones exclusivamente mediante estas carteleras aprobadas y asignadas específicamente para tal fin, siendo este el ámbito permitido por ley».

«Las organizaciones sindicales deben limitarse a utilizar únicamente las carteleras asignadas para sus comunicaciones, absteniéndose de colocar banderas, imágenes u otros símbolos en áreas no autorizadas. Se realizará un relevamiento con el objetivo de mantener un ambiente de trabajo respetuoso y libre de proselitismo político, en beneficio de todos los empleados y ciudadanos que interactúan con el Ministerio», subrayaron desde la cartera de Pettovello.

Además, hicieron hincapié en el hecho de que este viernes «se comenzó con el retiro de elementos de diferentes edificios y dependencias del Ministerio, con una idea clara y firme de avanzar hacia una neutralidad partidaria que respalde la institucionalidad y el compromiso con todos los ciudadanos».

Lo ocurrido con el busto de Néstor Kirchner y la decisión de iniciar un «proceso de reordenamiento» en los espacios públicos forma parte de una política del gobierno libertario de eliminar progresivamente el nombre y la imagen de Néstor Kirchner de toda dependencia oficial, así como de cualquier otro símbolo o insignia peronista.

El retiro de la escultura se produce el mismo día en que la ANSeS publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1092/2024, que dispone la baja de la jubilación de privilegio y la pensión de Cristina Kirchner.

Esa misma política es la que llevó a cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK) a Palacio Libertad-Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, algo que se había anunciado hace meses y terminó oficializándose el pasado 10 de octubre.

Y dentro de esa línea se inscribe también el cambio de nombre del “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, que desde el pasado lunes se llama “Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno”.