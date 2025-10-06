Los elogios de un medio especializado a Colapinto y su lugar en el ranking del GP de Singapur

La 16° plaza que consumó Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur no reflejó el trabajo en pista realizado por el piloto argentino. La estrategia de Alpine dejó expuesto al pilarense en el trazado urbano de Marina Bay, pero su notable actuación igual quedó en evidencia, principalmente con la excelente largada, en la que escaló tres posiciones. En medio de las especulaciones sobre su futuro, (tiene todo encaminado para seguir como titular en la Fórmula 1), un importante medio especializado elogió el manejo del joven de 22 años.

The Race, prestigioso portal referente al automovilismo, destacó la actuación de Colapinto en Marina Bay y dejó entrever que llegó en un momento perfecto, ya que “refuerza su caso para 2026”. En el artículo titulado “10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Singapur”, el periodista Edd Straw hizo hincapié en que el argentino está concretando carreras que le permiten soñar con una nueva temporada en la F1, además de puntualizar en el hecho de que superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly.

“No había muchos motivos para el optimismo en el equipo Alpine en Singapur dada la falta de ritmo del coche. Lo único positivo es que Franco Colapinto tuvo un buen fin de semana, superando a su compañero de equipo, Pierre Gasly”, analizó el periodista mencionado. En esta misma línea, se refirió a los problemas del monoplaza A525 de Alpine, los cuales se agigantan en un circuito urbano como el de Singapur, y que resaltan la performance del pilarense.

“Aunque Colapinto estaba frustrado por las inconsistencias del Alpine A525 en una pista que es irregular y exige buena tracción, una combinación que no se ajusta a las fortalezas que tiene el auto, al menos estaba satisfecho con su propio desempeño personal. Con el jefe de facto del equipo, Flavio Briatore, confirmando recientemente que el equipo está eligiendo entre Colapinto y el piloto de reserva Paul Aron para el asiento junto a Gasly el próximo año, esta es una actuación oportuna para el argentino”, explicó.

Luego de comentar brevemente la carrera de Colapinto, y de dejar en claro que la temprana detención en la vuelta 14 para poner gomas medias lo perjudicó en la fase final del Gran Premio, completó: “Con Gasly quejándose de que el equipo ni siquiera sacó lo mejor de la maquinaria limitada, cambiando las especificaciones del piso y comenzando desde los boxes como un experimento en un intento de aprender algo, el éxito discreto de Colapinto fue al menos algo”.

No obstante, este no fue el único artículo en el que el portal especializado y el periodista Edd Straw elogiaron el trabajo del argentino, y su correspondiente pelea por ganarse un lugar en la Fórmula 1. A la hora de clasificar la actuación de los pilotos en el Gran Premio de Singapur, Franco Colapinto fue elegido en el 11° puesto. Además, profundizaron en que su tarea en Marina Bay podría marcar un punto de inflexión para su futuro.

“Aunque no le quedaban muchas opciones dadas las limitaciones del Alpine en Singapur, Colapinto siguió reforzando sus posibilidades de quedarse en 2026 al tener un fin de semana más fuerte que Gasly. Esto se debió a que parecía un poco más seguro con el coche que su compañero de equipo”, argumentó el periodista, que marcó nuevamente la competencia interna entre el corredor argentino y el francés.

El juicio final de Straw refleja el endeble presente de Alpine en la Fórmula 1, algo que se pone en la balanza a la hora de evaluar las actuaciones de un piloto. “Veredicto: hizo lo que pudo”, completó.

Vale recordar que, en el inicio del GP de Singapur, Colapinto replicó la destacada largada que había mostrado en 2024 con Williams, avanzando tres posiciones gracias a una maniobra agresiva por el sector interno de la pista y aprovechando el rendimiento de los neumáticos blandos. Este avance inicial le permitió ganar varios lugares en la grilla y ubicarse de manera competitiva en el pelotón.

La estrategia del equipo se centró en un ingreso temprano a boxes para poner gomas medias, concretado en la vuelta 15. Según comentó el director del equipo, Steve Nielsen, el objetivo era ejecutar un undercut sobre los pilotos que estaban por delante, entre ellos el Racing Bulls de Liam Lawson.

La táctica resultó efectiva en un principio, ya que el argentino logró recortar distancias con sus principales competidores y mantuvo un ritmo destacado tras la detención. Sin embargo, la decisión de montar neumáticos amarillos en ese momento implicó que Colapinto debiera completar casi 50 vueltas con el mismo compuesto, una exigencia que condicionó su desempeño en la segunda mitad de la prueba.

A medida que la carrera avanzaba, la mayoría de los pilotos optó por realizar su parada en boxes en la mitad de la competencia, lo que dejó al argentino en una situación vulnerable frente a los ataques de quienes contaban con neumáticos más frescos. Las imágenes de la cámara on board mostraron con claridad las dificultades que enfrentó el piloto de Pilar, cuyo Alpine evidenció una notable falta de adherencia, especialmente en las curvas, durante las vueltas finales.

A pesar de las heroicas maniobras defensivas que le permitieron sostenerse en el duodécimo lugar durante buena parte del tramo final, Colapinto no pudo evitar perder posiciones y cruzó la meta en el decimosexto puesto. Una situación similar vivió Pierre Gasly, quien también padeció las limitaciones del monoplaza A525 de Alpine y concluyó la carrera en el 19° puesto.

“Sí, no sé… una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto. No entiendo bien por qué vamos tan lentos. Mucho más lentos que otros en algunos momentos. Una carrera muy frustrante. Muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento. Pero no sale nada. Una carrera mala”, comentó el argentino en declaraciones con ESPN.

La Fórmula 1 comenzará la gira por América y la próxima carrera será el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin. Se realizará en el fin de semana del 17 al 19 de octubre. En 2024, con Williams, Colapinto terminó en el décimo lugar y sumó puntos.