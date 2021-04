Los empleados de Puerto Tirol y Godoy cortan Ruta 11 ante falta de soluciones

Compartir

Pasadas las 6 de la mañana de ayer, empleados de las empresas de transporte Godoy y Puerto Tirol iniciaron un corte por tiempo indeterminado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del puente El Pucú en reclamo de soluciones a los reiterados reclamos que realizan solicitando la reactivación del sector, o bien, una asistencia económica para enfrentar la difícil situación que atraviesan desde hace más de un año con el parate total de actividades.

Cabe recordar que sobre la avenida Néstor Kirchner, donde la empresa Godoy tiene su sede, habían mantenido el corte de una de las manos durante semanas y ante la falta de respuestas efectivas que buscan, ayer decidieron trasladarse hasta el tramo nacional y manifestarse con un colectivo atravesado y con la quema de cubiertas. En el corte total solo permiten el paso de ambulancias.

En ese marco Diego Mendoza, delegado de la UTA explicó que “hemos hecho una asamblea en la empresa conjuntamente con la comisión directiva, el cuerpo de delegados y ambas empresas, entre todos hemos tomado la decisión de llevar adelante esta medida de fuerza ya que hace un año venimos peleando, buscando una solución, hemos hecho de todo, golpeado todas las puertas sin tener ningún tipo de respuestas de nadie, lo que buscamos es una solución por eso hemos decidido profundizar la medida de fuerza, esperamos una respuesta favorable para todos”.

Señaló además que en la protesta también había trabajadores de Puerto Tirol ya que “las dos empresas estamos afectadas, estamos en la misma situación desde el año pasado, siempre hay gente de Puerto Tirol, quizás ellos tienen un poquito menos de problemas pero en definitiva estamos todos en la misma”.

“Lo que nosotros queremos es una solución, respuestas ya hemos tenido, debo reconocer que el diálogo existe, pero se demora mucho en el diálogo, en el análisis, no podemos seguir esperando, estamos pasando un muy mal momento económico, detrás de cada trabajador hay una familia que está esperando una solución a este tema, queremos una solución definitiva con el transporte”, pidió.

“Lo que necesitamos es trabajar porque nos sustentamos con nuestro trabajo, la cuestión es que se discute mucho esto por la situación sanitaria de Formosa y del resto del país y del mundo, si esto es así y los funcionarios deciden que no es cauto que los colectivos vuelvan a circular, se entiende pero que nos den una solución a los trabajadores, no podemos estar así sin trabajar y sin respuestas por parte de nadie, ese es básicamente el problema”, explicó Mendoza.

“Necesitamos llevar algo a nuestras casas, estamos a base de olla popular gracias a donaciones de la gente, los compañeros vienen y llevan la comida a sus casas, la verdad es que es muy lamentable, estamos rozando la indigencia con lo que están haciendo a los trabajadores de las dos empresas, hoy se le puso punto final a esto, esperemos no profundizar más las medidas de fuerza, ojalá que no suceda algo más que esto y que con este reclamo se puede llegar a dar una solución definitiva”, subrayó.

“Por el momento solo dejamos pasar ambulancias, se les liberó el tránsito solo para ellas hasta que podamos llegar a que alguien nos diga que va a haber una solución y que se efectivice, es un corte total”, finalizó.

