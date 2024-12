Los emprendedores le piden a Sturzenegger más «deep motosierra» en 2025

Emprender en la Argentina puede ser una tarea titánica. Es que a la inestabilidad de la macro y los cambios de reglas de juego casi constantes, se le suman otros factores que traban la creación de nuevas empresas. Así, cuando una persona decide abrir su propio negocio empieza a recorrer un camino lleno de obstáculos difíciles de sortear.

Una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA) reveló que los principales reclamos que tiene el sector están relacionados con la falta de acceso a financiamiento, la carga impositiva y el exceso de trámites que hay para tratar con los distintos niveles del Estado. Además, piden bajar costos y cargas sociales y resolver la problemática de los despidos y la industria del juicio.

«Nosotros sabemos que hay muchísimas cosas para resolver, pero tenemos que elegir qué batallas dar. En esta encuesta, aparecen dos temas que se vienen repitiendo entre las preocupaciones de los emprendedores desde hace años y que creo que son esenciales para el desarrollo del ecosistema. Por un lado, la excesiva burocracia y, por el otro, la falta de financiamiento. Tenemos que trabajar para encontrar una solución», dijo Ezequiel Calcarami, presidente de ASEA, durante la presentación de los resultados. En ese sentido, graficó que desde que se inicia la inscripción de una compañía hasta que se puede empezar a facturar pueden llegar a pasar 11 meses. Además, señaló que los costos para registrar una sociedad, que pueden llegar a los $400.000 son muy elevados.

«Los emprendedores ven muy bien toda la agenda de desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. La simplificación de trámites ya se empieza a notar y contribuye a facilitar la actividad», agregó Calcarami.

El 77,74% de los consultados señaló que es difícil o muy difícil acceder al financiamiento para su proyecto, en gran medida por las altas tasas de interés y la falta de líneas específicas para su actividad o sector. En la actualidad el 78,3% de los emprendedores recurre a ahorros personales para fondear sus proyectos. Además, un 22,3% utiliza las ganancias que obtuvo de su compañía y un 22,13% les pide dinero a familiares y amigos. En cambio, solo un 9,8% tiene acceso a créditos bancarios y apenas el 5,5% a préstamos estatales.

«Tenemos que encontrar la manera de ampliar el acceso a financiamiento para que se parezca más a lo que se ve en otros países. No queremos que regalen plata, sino conseguir dinero con tasas y plazos razonables», expresó.

Pese a estas trabas, los consultados se mostraron optimistas en relación con el año próximo. El 50,28% de los encuestados dijo que va a mantener su planta de empleados y el 39,39% la aumentará. Sin embargo, el 61,7% de los encuestados consideró difícil o muy difícil contratar, gestionar o retener empleados por temas como cargas laborales, la competencia por los salarios y la escasez de talento.

Para el año que viene, el 56,36% de los encuestados dijo que sus ventas aumentarán, mientras que el 19,49% considera que se mantendrán igual. Asimismo, el 73,3% dice que es difícil o muy difícil exportar sus productos o servicios. De hecho, solo el 9,8% dijo que realiza ventas al exterior. En tanto, el 31,85% dijo que actualmente no realiza ventas al exterior pero planea hacerlo, mientras que el restante 58,35% informó que no realiza ventas al exterior ni planea hacerlo.