Los equipos de F1 acuerdan cambiar formato Sprint para Azerbaiyán

La Fórmula 1 contará con un nuevo formato Sprint para el Gran Premio de Azerbaiyán después de un acuerdo unánime entre los equipos para hacer un cambio.

A la espera de la ratificación oficial del cambio, la F1 abandonará la sesión de práctica del sábado, que generalmente precede al Sprint, a favor de una sesión de calificación independiente para ese evento. Significa que la sesión de clasificación del viernes ahora establecerá la carrera para el gran premio del domingo, y el resultado del sprint no tendrá relación con la forma en que un piloto comience la carrera principal.

Los ocho primeros clasificados en una carrera de velocidad recibirán puntos (8, el primer lugar-7-6-5-4-3-2-1).

El programa de un fin de semana de sprint ahora se ejecutará de la siguiente manera:

Viernes: Práctica, Clasificación

Sábado: Clasificación Sprint, Carrera Sprint

Domingo: Gran Premio de Azerbaiyán.

El formato sigue siendo controvertido: el actual campeón mundial Max Verstappen es uno de los mayores críticos del concepto.

Bakú es uno de los seis eventos que se llevan a cabo bajo el formato de sprint: Austria, Bélgica, Qatar, el Gran Premio de Estados Unidos de Austin y Brasil son los otros cinco. El motivo del cambio es que el jefe de la F1, Stefano Domenicali, quiere que los tres días del fin de semana de carreras signifiquen algo para un espectador.

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, dijo que el cambio, que se presentará cada vez que se use ese formato este año, es un raro momento de acuerdo entre los equipos.

«Por una vez, creo que todos los equipos estaban alineados, no es muy frecuente que sea el caso, así que tenemos que aprovecharlo», aceptó Fred Vasseur a los periodistas. «El formato es más dinámico y puedes discutir sobre hacerlo tan tarde [antes de la carrera], pero al final del día creo que, si todos estamos alineados, entonces tenemos que presionar para lograrlo».

«Me gusta el formato. No soy un gran fanático de la FP2 habitual, a veces es un poco aburrido. No para nosotros porque tenemos muchos datos, pero me imagino que para los espectadores e incluso para ti sí; tratar de tener algo más dinámico durante el fin de semana es una buena decisión».

Stefano Domenicali recientemente causó revuelo al decir que está a favor de cancelar todas las sesiones de práctica, algo que cree que beneficiaría a la F1 desde el punto de vista de los espectadores.

«Por supuesto, debe haber tiempo para practicar, pero la gente viene a ver el rendimiento y cuanto más le das a los equipos y pilotos la oportunidad de ver quiénes son, mejor es para el espectáculo», dijo Domenicali a Sky Sports durante el Gran Premio de Australia.

«No es porque no respetemos las tradiciones, respetamos la forma antigua de pensar en nuestro fin de semana, pero sería un error no pensar en eso. También tenemos una nueva generación que está llegando y que es más agresiva al pedir por algo diferente».

Hablando sobre la eliminación de la segunda sesión de práctica para la sesión de calificación de sprint, Vasseur agregó: «Es cierto que si miras fútbol no estás viendo la sesión del miércoles cuando están entrenando en el estadio, y probablemente somos el único deporte donde estamos poniendo la sesión de entrenamiento en la televisión».