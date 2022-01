Los equipos de Primera que volvieron al trabajo afectados por la pandemia

Compartir

El plantel de Racing empezó la pretemporada con tres futbolistas que dieron positivo de COVID-19 junto a Federico Insúa, ayudante del entrenador Fernando Gago. Los jugadores contagiados son Matías Núñez, Javier Correa y Carlos Alcaraz, quienes dieron positivo en los hisopados que se realizaron antes de la vuelta a las prácticas en el Cilindro.

Lo mismo sucedió con el Pocho Insúa, quien debió aislarse al igual que Matías Tagliamonte, dado que el arquero tampoco estuvo en el primer día debido a que se está recuperando del virus y recién tendrá el alta el próximo jueves.

El panorama que brindó club se completa con las ausencias del chileno Eugenio Mena e Imanol Segovia, quienes están aislados por contacto estrecho. En total, son siete las ausencias relacionadas al coronavirus que tuvo la “Academia” en el inicio de la pretemporada.

Racing se entrenará hasta el miércoles en las instalaciones del Presidente Perón y el jueves se mudarán al predio de la AFA en Ezeiza donde quedará concentrado hasta el miércoles 12.

En Boca, Agustín Rossi; Gastón Ávila, Carlos Zambrano, Alan Varela y Cristian Pavón también arrojaron resultados positivos en los hisopados y se perderán el inicio de la pretemporada.

Los cinco futbolistas arrojaron COVID-19 detectable en las pruebas realizadas en el Centro de Entrenamiento del club en la localidad bonaerense de Ezeiza, por lo que regresaron de inmediato a sus hogares. En tanto que los jugadores que superaron las pruebas de antígenos continuaron con la rutina de chequeos médicos habituales al regreso de las vacaciones.

En la vuelta al trabajo del Xeneize tampoco estuvieron el defensor peruano Luis Advíncula, que permanecía en Europa por una tema migratorio relacionado con la vacuna anticovid, y tampoco el delantero Eduardo Salvio, que dio positivo en un reciente viaje a Portugal.

El grupo realizará toda su preparación en Ezeiza, estará concentrado en el hotel Intercontinental de esa localidad y jugará amistosos en La Plata ante Colo Colo de Chile (lunes 17) y Universidad de Chile (jueves 20), válido por un hexagonal del que también participarán Independiente, San Lorenzo y Talleres de Córdoba.Por su parte, Vélez sumó doce nuevos casos de coronavirus y tuvo que iniciar la pretemporada sin entrenador y con la mitad del plantel aislado. El Fortín, que había confirmado seis casos durante los últimos días, entre ellos el DT Mauricio Pellegrino, anunció que una docena de jugadores dio positivo en los testeos previos al primer día de entrenamientos.

Solo 14 de los 28 futbolistas citados por el cuerpo técnico pudieron trabajar en el primer día de la pretemporada. Además de la conocida ausencia del director técnico, quien fue reemplazado por su ayudante Carlos Compagnucci, el club de Liniers informó que dieron positivo Lucas Pratto, Luca Orellano, Miguel Brizuela, Nazareno Romero, Máximo Perrone, Valentín Gómez, Leonardo Jara, Joaquín García, Agustín Bouzat y Lenny Lobato más los futbolistas de la Reserva Facundo Perrone y Lucas Escobar.

Por el mismo motivo no estuvo el mediocampista Agustín Mulet, quien cursa por segunda vez la enfermedad. La primera fue en junio del año pasado y estuvo más de un mes inactivo por las arritmias cardíacas como consecuencia de una miocarditis, secuela del COVID-19.

Los que sí pudieron entrenarse fueron los arqueros Carlos Lampe y Matías Borgogno, el defensor Matías De los Santos y el mediocampista Nicolás Garayalde, quienes ya están recuperados.

El grupo de apenas 14 futbolistas se completó con Nicolás Delgadillo, Francisco Ortega, Lucas Hoyos, Lucas Janson, Mateo Seoane, Mateo Pellegrino, Damián Fernández, Lautaro Giannetti, Mauro Pittón, Federico Versaci.

Por su parte, el plantel de Lanús volvió al trabajo sin la presencia del nuevo entrenador Jorge Almirón, aunque con el regreso del lateral izquierdo Nicolás Pasquini, cuyo préstamo finalizó en Estudiantes de La Plata.

El estratega, oficializado por el club como reemplazante de Luis Zubeldía desde la Nochebuena del pasado 24 de diciembre, se encuentra en el exterior y aún no pudo regresar a la Argentina. Por ende, el nuevo DT del Granate se sumará a las prácticas en el curso de la semana.

Por este motivo, el entrenamiento fue conducido por el ex lateral izquierdo Maximiliano Velázquez, quien pasó a integrar el nuevo cuerpo técnico como ayudante de campo, junto a Pablo Manusovich -otro asistente de campo- y Diego Osses, preparador físico.

La jornada inicial de la pretemporada estuvo enfocada -principalmente en los hisopados y testeos médicos de rutina- en el polideportivo Lorenzo D’Angelo, donde transcurrirán los primeros trabajos hasta el sábado 8.

Luego, el plantel concentrará en el Hotel Hilton, de la localidad bonaerense de Pilar, donde trabajará hasta el martes 18, comenzando con algunos encuentros amistosos. A partir del día siguiente lo hará en el predio de Lanús para incentivar las labores tácticas, con miras a la triple competencia que debe afrontar en el primer semestre del año con el torneo de la Copa de la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Para ello, la dirigencia comandada por Luis Chebel comenzó con negociaciones para incorporar refuerzos, entre los que tomaron cuerpo el interés por el retorno de los volantes Iván Marcone, con presente en Elche, de España, y afectado de COVID-19, y Diego Valeri, quien no renovó vínculo con Portland Timbers, de la MLS de Estados Unidos.

También surgió un posible interés por Sebastián Blanco, que tampoco renovó con el equipo estadounidense, pero en las últimas horas trascendió que el mediocampista optaría por quedarse en el país del norte al contar con tres ofertas de otras franquicias de MLS.

El regreso de Gonzalo Bergessio, luego de casi 17 años de ausencia, marcó la novedad saliente del primer entrenamiento que el plantel de Platense desarrollará en este 2022. El atacante cordobés, de 37 años, acordó -durante los últimos minutos del 2021- su retorno a la entidad de Vicente López, en donde brilló entre 2001 (en coincidencia con su debut en Primera) y 2005.

Lavandina, quien marcó 28 goles en 90 cotejos en su primera incursión en el Calamar, estuvo presente en el estadio bajo las órdenes de Claudio Spontón. El goleador, ex San Lorenzo, Racing y Vélez, entre otras entidades, llegó de Nacional de Montevideo, donde militó durante las últimas tres temporadas, marcando 91 tantos en 174 partidos.

En este nuevo ciclo, Platense se aseguró las renovaciones de los contratos de los mediocampistas Nicolás Bertolo, Hernán Lamberti y Mauro Bogado, mientras que todavía prosiguen las negociaciones por el arquero Jorge De Olivera y por el defensor Nahuel Iribarren.

Precisamente, en el puesto de zaguero central, la dirigencia del club inició gestiones para “conseguir el préstamo” del defensor de Boca Juniors, Renzo Giampaoli, de 21 años. “Hay acuerdo entre el jugador y Platense, pero falta aún el visto bueno del Consejo de fútbol (de Boca)” especificó el sitio partidario RT Calamar.

