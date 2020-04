Los equipos del Regional Amateur piden ayuda a la AFA

Compartir

La cuarentena por el coronavirus está causando estragos en los distintos sectores y el fútbol, jugadores, clubes, cuerpo técnico, como la dirigencia están sufriendo las consecuencias. Distintas entidades piden ayuda de manera urgente para seguir subsistiendo.

Los efectos de la cuarentena por la pandemia del coronavirus se están haciendo sentir con fuerza en nuestro país y en el mundo. A las graves consecuencias provocadas en el área salud, se suman los que afectan a la economía, a la cultura, al deporte y otras actividades que no se pueden desarrollar hoy.

El fútbol, como otros deportes, no está exento de este grave problema que le ocasiona, no solamente en lo que hace a la parte deportiva sino también ahora se extiende al aspecto económico.

Las puertas de los clubes están cerradas y no hay actividad de ninguna índole. En consecuencia los ingresos dinero en el arca de las distintas instituciones brillan por su ausencia. Los clubes tienen compromisos con los jugadores y el cuerpo técnico, como asimismo para poder cumplir con los empleados administrativos y de mantenimiento, con los gastos que ello implican.

Capitanes piden ayuda a la AFA

Ante el delicado momento que están atravesando, los capitanes de los equipos que disputan el Torneo Regional le solicitaron una ayuda económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al Consejo Federal debido a la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus. A través de una carta enviada a la sede de Viamonte 1366 (sede de la AFA), los jugadores advierten: “Somos trabajadores que hoy estamos a la deriva en una situación muy difícil, aún cuando muchos de nosotros tenemos ocupaciones paralelas al fútbol”.

La carta señala también: “En algunos casos nosotros no tenemos contratos, ni seguridad social ni ningún otro instrumento legal que nos permitan asegurar el vínculo con los clubes”. En razón de ello envían la misiva a las máximas autoridades del fútbol argentino, piden a la AFA, al Consejo Federal y a los Gobiernos provinciales que les den una mano. “No estamos en el nivel de la Superliga, pero en muchísimos casos somos la base del fútbol Nacional ya que muchos futbolistas surgieron de los torneos del interior, Federal A o B”, destacan en el escrito al que tuvo acceso Edgardo Corradini (representante de la provincia en el ente nacional), quien advirtió que será difícil que se retomen los torneos federales.

El representante regional ante el Consejo Federal aseguró que la situación por la pandemia del coronavirus dejaría truncos tanto el Federal A como el Regional Amateur, ambos con presencia de equipos correntinos. El fútbol en Argentina vive días de incertidumbre. Como toda actividad, la pandemia del coronavirus alteró la normalidad de la disciplina en todas sus divisionales.