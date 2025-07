«Los formoseños ratificaron el rumbo», expresó Hugo Arrúa

El diputado provincial electo por el Frente de la Victoria Hugo Arrúa resaltó el porcentaje alcanzado por este partido durante las elecciones celebradas el domingo 29 de junio.

“Una vez más los formoseños han ratificado el rumbo de esta hermosa revolución social que tenemos los formoseños y que significa el apoyo nada más y nada menos que en un gran porcentaje, el 70%, que responde a ese valor histórico que se viene dando en Formosa” precisó.

Señaló que se trata una ratificación y apoyo al gobernador Gildo Insfrán en la responsabilidad política que tiene no solo de gobernar Formosa, sino también de representar a la provincia a nivel nacional.

Dijo Arrúa que este resultado “implica que hay una aceptación del rumbo de lo que estamos haciendo y por supuesto nos obliga a seguir fortaleciendo ese rumbo en las actividades, no solamente de la parte ejecutiva que me tiene a mí en una responsabilidad con nuestros adultos mayores sino también desde el rol legislativo” expresó.

El PJ de Formosa se impuso este domingo con el 67.24 % de los votos en las elecciones legislativas y para convencionales constituyentes de esa provincia, en segundo término se ubicó el Frente Amplio Formoseño con el 20,75 %, y La Libertad Avanza (LLA) en el tercero, con 11,15 %.