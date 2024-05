Los Gladiadores cayeron con Croacia en su primer test-match en Oslo

En la continuidad de la preparación que Argentina realiza para los Juegos Olímpicos de París, el equipo al mando de Guillermo Milano perdió con Croacia 19:20. Mañana a las 11:45hs jugará su segundo amistoso internacional en Noruega ante justamente la Selección local.

Los Gladiadores sumaron otro partido de calidad en la previa de París 2024, la cuarta participación olímpica consecutiva en la historia que registrará esta Selección. En un encuentro muy igualado -10:11 al descanso-, en donde tuvo la última pelota para sellar el empate, el equipo albiceleste cayó por la mínima ante un rival que también será protagonista en los Juegos.

Federico Pizarro, con 4 tantos, fue el máximo goleador argentino, mientras que Lucas Moscariello fue elegido como el jugador más valioso de Los Gladiadores. La Selección, que pudo revertir un -4 a quince minutos del final para llegar a tener chances de victoria, no contó con Diego Simonet que a pocos días de la gira sufrió un desgarro en el abductor y debió ser reemplazado en la lista por Pablo Vainstein.

Mañana a las 11:45hs Argentina se enfrentará a Noruega, duelo que generará muchas incógnitas ya que el equipo nórdico será el rival que tendrán Los Gladiadores en el debut de los Juegos Olímpicos. En París 2024, la Selección integra el Grupo B junto a Dinamarca, Noruega, Hungría, Francia y Egipto.

En un encuentro disputado en el Jordal Amfi de Oslo, Los Gladiadores dejaron en claro desde el arranque que llegaron a la capital noruega para aprovechar al máximo esta gira, mostrarse bien competitivos y seguir sumando minutos de calidad para llegar de la mejor forma a París. Y así lo demostró en el comienzo, mostrándose intenso en defensa, teniendo a Juan Bar inspirado y a Nicolás Bonanno sumando bloqueos, y siendo prolijos en ataque para hilvanar un parcial 5:1 con los goles de Santiago Baronetto y Nicolás Bono por duplicado y Santiago Barceló.

Si la diferencia incluso no fue mayor o no se mantuvo durante muchos minutos más fue responsabilidad de Matej Mandic, el arquero y capitán croata, que cerró el arco y de forma gradual le permitió a su equipo acercarse en el tablero e incluso llegar a la igualdad en 6 promediando la primera parte.

James Parker, de buen partido en su regreso a la lista de Milano, volvió a darle la ventaja a Los Gladiadores y le dio paso a una seguidilla de minutos de baja efectividad por ambos lados, que por el lado de Argentina fue un poco más importante permitiendo que Croacia con un parcial 3:0 pase al frente 11:9 a pocos minutos del final. Dos atajadas consecutivas de Bar, un gol de Federico Pizarro y una doble atajada de Mandic a Pablo Simonet que podría haber significado el empate fue lo último de un primer tiempo que se fue favorable para los croatas 11:10.

En el arranque del complemento, si bien las dos primeras acciones fueron positivas con una recuperación de pelota y gol de Moscariello para el empate en 11, Argentina no hizo pie, estuvo 7 minutos sin poder sumar y Croacia lo aprovechó al máximo para sacar una buena diferencia, de cuatro, que en definitiva sería la decisiva para luego llevarse el partido.

Porque Los Gladiadores pudieron salir de ese mal momento (11:15) con una atajada de Leo Maciel y un robo y gol de Francisco Lombardi, otro de los que regresaba a la lista albiceleste, pero no alcanzó para poder revertir el resultado. Aún así lo intento, Barceló volvió a descontar, Baronetto sumó de contraataque, Maciel sumó algunas atajadas más e Ignacio Pizarro firmó un golazo de rosca para volver al partido.

Y ese gran momento continúo por algunos minutos más, ahora aprovechando una doble exclusión croata. Otras dos atajadas de Maciel y los goles de Parker y Federico Pizarro significaron el empate en 18 a ocho del final. Sin embargo, Croacia volvió a estirar la distancia a dos y si bien Argentina no se resignó no le alcanzó para el empate porque Parker descontó y tuvo dos pelotas para el empate, pero Mandic le atajó un 6mts a Pablo Simonet primero y luego equivocó los caminos para que el 19:20 sea definitivo.

Formación inicial: Juan Bar, Santiago Baronetto, Andrés Moyano, Nicolás Bono, Santiago Barceló, Ignacio Pizarro y Lucas Moscariello.

Argentina (19:20 vs. Croacia): Federico Pizarro (4), Santiago Baronetto (3), James Parker (3), Nicolás Bono (2), Lucas Moscariello (2), Santiago Barceló (2), Gastón Mouriño (1), Ignacio Pizarro (1), Francisco Lombardi (1), Andrés Moyano, Pablo Simonet, Nicolás Bonanno, Pedro Martínez, Pablo Vainstein, Leonel Maciel y Juan Bar.