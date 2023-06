Los Gladiadores superaron a Cuba en la previa del 4 Naciones de Buenos Aires

La Selección conducida por Guillermo Milano se impuso 29:21 en la antesala del cuadrangular internacional que jugará ante Puerto Rico, Uruguay y el combinado cubano del 18 al 20 de junio en la Casa del Handball Argentino. El torneo será televisado íntegramente por TyC Sports.

A tres días de lo que será el bautismo oficial para Los Gladiadores en el estadio propio que tiene nuestro deporte en el Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires, la Selección se impuso ante Cuba en un amistoso disputado en el Polideportivo del CeNARD. Las entradas para el 4 Naciones están a la venta por la plataforma Ticket One.

El duelo ante Cuba, como otros amistosos que se llevaron a cabo en estos días entre la Selección Adulta y los Juniors que se encontraban finalizando su preparación para el Mundial, fueron abiertos al público y tuvieron un fin solidario teniendo como valor de la entrada la entrega de una alimento no perecedero que fueron donados a la Fundación SOS Infantil.

En lo que fue un entretenido duelo ante Cuba, Los Gladiadores se quedaron con un partido que se resolvió en los diez minutos finales tras una gran paridad en el primer tiempo en donde Argentina se fue en ventaja por la mínima 15:14. En el inicio fueron los caribeños los que estuvieron al mando del tablero aprovechando pérdidas de la Selección, sin embargo rápidamente los de Milano enderezaron su juego y pasaron al frente gracias a un buen ingreso de Federico Pizarro que sumó goles importantes, Lucas Moscariello -goleador del partido con 5 tantos- y algunas atajadas de Juan Bar.

En el complemento, la Selección aprovechó un fallido intento de Cuba por jugar sin arquero para sacar la máxima del partido , de cinco, 19:14 y a partir de allí adminstrar bien el ritmo del partido con Pablo Simonet y Pedro Martínez siempre al mando del posicional. La efectividad desde los extremos, principalmente en los brazos de Federico Fernández, Facundo Cangiani y Santiago Baronetto completaron lo que fue una buena presentación inicial ante Selecciones con triunfo 29:21.

Formación inicial: Juan Bar, Facundo Cangiani, Pablo Vainstein, Pedro Martínez, Pablo Simonet, Federico Fernández y Gastón Mouriño.

Argentina (29:21 vs. Cuba): Lucas Moscariello (5), Pablo Simonet (4), Federico Pizarro (3), Federico Fernandez (3), Facundo Cangiani (3), Santiago Baronetto (3), Pedro Martínez (2), James Parker (2), Ignacio Pizarro (1), Ramiro Martínez (1), Andrés Moyano (1), Gastón Mouriño (1), Juan Bar, Francisco Lombardi, Pablo Vainstein, Gonzalo Carró Castro y Fausto Vázquez.

El torneo 4 Naciones, al igual que estos amistosos previos, están enmarcados en un concentración de dos semanas que Los Gladiadores están realizando en Buenos Aires como parte de la puesta punto para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Argentina buscará en la capital chilena hacerse de un nuevo boleto olímpico y ampliar a cuatro las clasificaciones consecutivas a unos Juegos, gesta que comenzó a partir de Londres 2012.

El lunes, la Selección Adulta le había ganado a los Juniors 35:23 y el viernes con un mix local y algunos jugadores del exterior habían caído también con los Sub-21 27:28, ambos encuentros realizado en La Casa del Handball Argentino. El raid de amistosos solidarios lo completaron los Juniors el martes en el CeNARD derrotando a Cuba 34:27, en lo que fue su último estímulo en nuestro país previo a viajar al Mundial.

Torneo 4 Naciones Buenos Aires 2023 – La Casa del Handball Argentino (TyC Sports y TyC Sports Play)

Domingo 18 de junio:

19hs Uruguay vs Cuba

21hs Argentina vs Puerto Rico

Lunes 19 de junio:

19hs Cuba vs Puerto Rico

21hs Argentina vs Uruguay

Martes 20 de junio:

19hs Uruguay vs Puerto Rico

21hs Argentina vs Cuba