Los Gladiadores vencieron a Cuba en el cierre de la fase de grupos de Santiago 2023

Por la tercera fecha del Grupo B de los Juegos Panamericanos, Argentina superó al elenco caribeño 28:20 en un duelo que fue de menor a mayor y avanzó a semifinales con puntaje perfecto. La Selección enfrentará el viernes a las 20hs a Chile por un lugar en la final.

Nuevo éxito en Viña del Mar para los Gladiadores que se impusieron ante Cuba en su tercera presentación en Santiago 2023 para llegar de la mejor forma a la lucha por la medallas, instancia que ya tenía asegurada desde ayer tras vencer a Estados Unidos y Uruguay en sus dos primeros partidos del Grupo B y que hoy le puso cierre ideal.

Con la victoria, el equipo conducido por Guillermo Milano avanzó como líder de su zona y ahora enfrentará a Chile que cerró como segundo del Grupo A tras caer con Brasil en el cierre de la fase de grupos. El otro cruce tendrá como protagonistas a Estados Unidos, que le ganó el duelo decisivo por el segundo lugar del Grupo B a Uruguay, y Brasil, primero del A. El certamen continental pone en juego un pasaje para los Juegos Olímpicos París 2024.

Como en las dos primeras presentaciones, Federico Pizarro -con 7 tantos- fue el máximo goleador de Los Gladiadores que al igual que en el debut ante los norteamericanos fueron de menos a más, resolviendo el partido con un muy buen pasaje de juego en la segunda parte del primer tiempo -14:9 al descanso- y en el comienzo del complemento.

En otros resultados de la última fecha de la fase de grupos, Estados Unidos venció a Uruguay 34:30 en el Grupo A, en tanto en el Grupo B Brasil le ganó a Chile 30:28 y México a República Dominicana 26:19.

Como frente a Estados Unidos, Argentina debió lidiar con estar abajo del tablero durante varios minutos del primer tiempo. La falta de efectividad en sus lanzamientos, en contrapartida con el acierto de Frank Cordies que soltó el brazo en varias oportunidades y el buen aporte en el arco de Adan Martínez, se tradujo en el resultado que tuvo a Cuba liderando el mismo 5:3 llegando a los diez minutos. Pero ante un problema que claramente no era en la gestión (la Selección llegaba con facilidad a 6mts) sino en la finalización, Los Gladiadores no se desesperaron y revertieron el resultado con aplomo.

Como en el debut, se ajustó la defensa, Leonel Maciel aportó lo suyo con varias intervenciones -6 atajadas en un 40%- y se aseguraron los lanzamientos para pasar al frente, 6:4, por primera vez en el partido llegando al ecuador del primer tiempo con dos goles consecutivos de Diego Simonet. Un pequeño bache le permitió a Cuba igualar en 8, pero un muy buen cierre defensivo, goles de contraataque, buen juego con el pivot y la efectividad de Ignacio Pizarro en los 7mts -goleador del primer tiempo con 5 tantos- dejó muy bien parada a los dirigidos por Milano que se fueron al descanso 14:9.

En el arranque del segundo tiempo, la Selección le dio continuidad a ese buen cierre hilvanando un parcial 8:4 para sacar la máxima del partido, de nueve, 22:13 promediando esa etapa y marcar la ruptura definitiva del encuentro. En ese otro buen momento albiceleste, de notorio crecimiento en la efectividad, las figuras de Pablo Simonet y Federico Pizarro crecieron sumando tanto a sus cuentas personales como abasteciendo a sus compañeros.

Con la ventaja consumada, y como sucedió con Estados Unidos y Uruguay, Los Gladiadores apostaron a la rotación y seguir poniendo en práctica distintos escenarios de juego. A la ya vista opción de jugar sin arquero, que por momentos generó déficit permitiendo que Cuba se acerque a seis, le sumó el trabajo en defensa con Pedro Martínez de avanzado, en ese aspecto si sacando dividendos. Para el cierre, que sería 28:20, un momento de atajadas de Juan Bar, más goles de Federico Pizarro y definiciones vistosas de Federico Fernández y Mariano Canepa -otros dos de buen rendimiento- para seguir sumando confianza de cara a los duelos decisivos.

Declaraciones post partido

Guillermo Milano: «Estamos en una situación bastante positiva considerando cómo se desarrolló el torneo y muy satisfechos con el rendimiento del equipo a lo largo de estos tres partidos ya que logramos ventajas significativas frente a rivales difíciles. Nuestra intención es elevar el nivel de juego aún más. Para este partido, establecimos objetivos específicos; nuestra principal prioridad era trabajar en aspectos que serán cruciales en la próxima semifinal. Sabíamos que Cuba jugaría a la par, lo que nos permitió enfocarnos en mejorar tanto en defensa como en ataque. Chile, siendo el equipo local, presenta un desafío adicional debido a su gran temperamento y determinación para competir hasta la final. En caso de que nos enfrentemos a Brasil, sabemos que estaríamos frente a uno de los mejores equipos de su historia, en un gran momento. No obstante, estamos preparados para darlo todo y luchar por asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024″

Formación inicial: Leonel Maciel, Santiago Baronetto, Pablo Vainstein, Pedro Martínez, Diego Simonet, Ignacio Pizarro y Mariano Canepa.

Argentina (28:20 vs. Cuba): Federico Pizarro (7), Ignacio Pizarro (5), Pablo Simonet (4), Federico Fernández (3), Mariano Canepa (3), Diego Simonet (2), Pedro Martínez (2), Pablo Vainstein (1), Gastón Mouriño (1), Santiago Baronetto, Nicolás Bono, Nicolás Bonanno, Juan Bar y Leonel Maciel.

Próximo partido: Argentina vs. Brasil o Chile – Semifinal | Viernes 3 de noviembre, 20 horas.